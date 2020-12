Hannover

Rote Klinker, eingeschlagene Fenster, reichlich abgerockte Arbeiterhäuser – weil preiswerter Wohnraum in der Stadt Mangelware ist, hatte das Bündnis „sonst besetzen wir“ Anfang Dezember ein Haus an der Schulenburger Landstraße sogar kurzfristig besetzt. Aber wie dringend war der plakative Hinweis auf den Leerstand – die Stadt hat längst Pläne für das Quartier in Hainholz.

Zu den seit mehr als einem Jahr unbewohnten Häusern, die der Stadt gehören, äußerte sich Baudezernent Thomas Vielhaber auf Anfrage der „Hannoveraner“ im Rat. „Hausbesetzungen sind illegal und kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung“, sagte er. Die Verwaltung sei „mittelfristig“ an der Nutzung interessiert.

Anzeige

Geeignet auch für Geringverdiener

Das setzt allerdings eine aufwendige Sanierung voraus. Laut Baudezernent liegen die Kosten bei sieben bis neun Millionen Euro. Obdachlose und Geringverdiener könnten dann einziehen; 46 Wohneinheiten direkt an der Straße und mehrere kleinere Häuschen im Innenhof stünden zur Verfügung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurzeit sind die fast 100 Jahre alten Häuser nur verschlossen und nicht weiter gesichert. Einen 24-Stunden-Wachdienst hält die Verwaltung für zu teuer, um künftige Hausbesetzungen zu verhindern. Die Möglichkeit, in der sogenannten Roten Reihe preiswerte kleine Wohnungen zu schaffen, sieht Vielhaber durchaus. Die Gebäude hätten „Charme“, findet er.

Zugestimmt hat der Rat dem Programm „Plan B – OK“, mit dem bis zu 70 Obdachlose in kleinen Wohngemeinschaften untergebracht werden sollen. Bereits kurzfristig will die Stadt 21 Plätze an der Cäcilienstraße in Döhren schaffen. Dort waren zuvor in einem Wohnprojekt Flüchtlinge untergebracht.

In dem Haus gibt es acht Wohnungen, von denen sieben für Obdachlose vorgesehen sind, die jeweils ein eigenes Zimmer haben und sich Küche und Bad teilen sollen – wie in einer WG. Die achte Wohnung ist für die Sozialarbeiter vorgesehen, die Dienst in der Unterkunft haben. Die Wohnungen sollen im Januar bezugsfertig sein.

Von Vera König