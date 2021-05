Hannover

Auf einer Baustelle in Hannover kam es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unglück. Die Feuerwehr wurde kurz nach 19 Uhr zu einem Einsatz an der Bornumer Straße in Höhe der Hausnummer 150 gerufen. Ein Bauarbeiter ist offenbar beim Verladen unter einem Betonteil eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren an der Unglücksstelle – darunter nach ersten Erkenntnissen auch gerissene Halteseile von einem Kran.

Erst am Dienstag war es in Letter (Seelze) ebenfalls zu einem tödlichen Unfall bei Bauarbeiten an einer Brücke gekommen. Ein sechs Tonnen schweres Bauteil fiel auf zwei Arbeiter, ein 22-Jähriger starb an seinen Verletzungen, sein Kollege (35) wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Von NP