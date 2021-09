Hannover

Mal eine Feuchtigkeitscreme, mal Viagra, mal ein Magensäureblocker: Julia Christensen (44, Name geändert) soll als pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA) über längere Zeit Ware veruntreut haben. Doch nach einer langwierigen Verhandlung wurde das Verfahren am Freitag eingestellt. Die Angeklagte verpflichtete sich im Rahmen einer Verständigung auf die Rückzahlung von 11.400 Euro an ihren Arbeitgeber, einen hannoverschen Apotheker.

Für die Einstellung eines Verfahrens vor Gericht sind zwei Voraussetzungen notwendig: kein öffentliches Interesse und geringe Schuld des Angeklagten. Gerichtssprecher Koray Freudenberg erklärte: „In einigen Einzelfällen wäre es schwierig geworden, eine strafbare Handlung nachzuweisen.“ Die Angeklagte war in 125 Fällen der gewerbsmäßigen Untreue angeklagt. Insofern sei nun der Rechtsfrieden wieder hergestellt, weil dem Apotheker der entstandene Schaden wiedergutgemacht werde. Julia Christensen hat keine Vorstrafen.

Angeklagte schon einmal unter Verdacht

Eine Entscheidung de luxe für die Angeklagte. Denn bereits ihre frühere Chefin hatte den begründeten Verdacht, dass die 44-Jährige sich seit 2005 auf ihre Kosten bereichert habe. „Fast jeden Abend fehlte Ware“, sagte sie vor Gericht aus. Letztendlich scheute sie den Weg zur Polizei und einer Kündigung. „Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen.“ 2010 verkaufte sie ihre Apotheke.

Die Delikte sind deshalb schwer nachweisbar gewesen, weil nach dem Verschwinden von Kosmetika, Medikamenten und auch Dopingmitteln das Buchungssystem für den Wareneingang manipuliert wurde. Der Verdacht fiel auf Julia Christensen, weil die betrügerischen Buchungen von ihrem Mitarbeiter-Account vorgenommen worden sein sollen. Dieser Account ist nur per Fingerabdruck für die Angeklagte zugänglich.

Bei einer Durchsuchung fand die Polizei dann jede Menge Waren wie Kosmetika und Medikamente. Und noch jede Menge Designer-Kleidung und teure Accessoires. Und eigentlich könnte das nicht von dem Einkommen der Angeklagten und ihres Mannes bezahlt worden sein, heißt es in einem polizeilichen Vermerk.

Von Thomas Nagel