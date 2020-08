Hannover

Zwei Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke am Klagesmarkt (Mitte) eingebrochen. Die Polizei fahndet mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Zeugen hatten den Einbruch am Mittwochmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Täter hatten eine Glasscheibe im Eingangsbereich der Apotheke eingeschlagen und waren so in das Geschäft eingedrungen. Was die Männer dort alles mitgehen ließen, ob sie etwa auch Medikamente gestohlen haben, ist noch unklar. Sicher ist indes ein etwas skurrilerer Teil der Beute: Sie nahmen unter anderem auch, wie auf einem der Fotos deutlich zu sehen, Süßigkeiten und sogar zwei Froschkuscheltiere mit.

Täter sind etwa 30 Jahre alt

Der beiden Verdächtigen werden laut Zeugen auf 30 Jahre geschätzt. Beide sind 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Einer war mit einer weißen Strickjacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Er hat zudem kurze, dunkle Haare. Sein mutmaßlicher Komplize war mit einem roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift sowie einem hellen Cappy bekleidet.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0511/109 28 20 zu melden.

Von Andreas Krasselt