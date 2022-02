Hannover

Das Impfangebot wird weiter ausgebaut: Seit Dienstag beteiligen sich neben mobilen Impfteams, Haus- und Fachärzten auch Apothekerinnen und Apotheker an der Impfkampagne. 

In Hannover nehmen zum Start nur eine Handvoll Apotheken teil. In der Torhaus Apotheke am Aegidientorplatz impft Inhaberin Stephanie Schnare seit dem Vormittag. Sechs Menschen haben sich für den ersten Tag angemeldet. Die meisten von ihnen sind zur Auffrischungsimpfung gekommen.

Stephanie Schnare nutzt in ihrer Apotheke derzeit ausschließlich den Biontech-Impfstoff. Quelle: Christian Behrens

Start kommt später als erwartet

„Ich möchte die Ärzte entlasten“, sagt Schnare. „Man hat gemerkt, wie viel sie in den großen Corona-Wellen um die Ohren hatten.“ Sie hätte sich nach ihren eigenen Worten gern schon viel früher an der Impfkampagne beteiligt, als der Bedarf für Impftermine deutlich größer war. „Ich hätte damit gerechnet, dass wir schon im Januar impfen dürfen“, sagt sie. „Aber ich bin überhaupt froh, dass es so gekommen ist.“

Für die 26-Jährige ist das Impfen nicht neu, da sie bereits seit dem Herbst Grippeschutzimpfungen anbietet. Um gegen das Coronavirus impfen zu dürfen, musste sie sich ihre entsprechende Fortbildung nur noch einmal anerkennen lassen.

200 Apotheker absolvieren Schulung

Doch die meisten Apotheker müssen zunächst eine mehrstündige Onlineschulung von der Apothekerkammer und eine eintägige praktische Fortbildung absolvieren, bevor sie impfen dürfen. Um die 1800 Apotheken gibt es in Niedersachsen. Rund 200 Pharmazeuten haben vor Kurzem in Niedersachsen diese Ausbildung absolviert. Kinder unter zwölf Jahren dürfen aber weiterhin nur von Ärztinnen und Ärzten und in Impfzentren das Vakzin bekommen.

Ein großes Hinweisschild am Eingang weist auf das Impfangebot hin. Quelle: Christian Behrens

„Ich bin mir sicher, dass nach und nach immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die alle Voraussetzungen erfüllen, Impfungen in ihren Betrieben möglich machen werden, um unser gemeinsames Ziel – das Coronavirus einzudämmen – zu unterstützen“, sagt Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen.

Nicht ausreichend Personal in Apotheken

Dass zum Start noch recht wenige Apotheken den Service anbieten, liegt daran, dass die Hürden für viele recht hoch sind. Das Personal sei oft knapp, und es sei für manche schwer, neben dem laufenden Betrieb noch Fortbildungen für die Mitarbeiter zu organisieren, sagt Schnare. In manchen Apotheken fehle auch schlichtweg der Platz.

Der Deutsche Hausärzteverband hält indes die Einbeziehung der Apotheken generell für nicht sinnvoll. Apotheker könnten nicht einschätzen, wann eine Impfung ein zu großes Risiko sei und seien auf seltene Komplikationen nicht vorbereitet. „Auch besteht in der aktuellen Phase der Impfkampagne kein Mangel, sondern vielmehr ein Überangebot an Impfmöglichkeiten. Eine Ausweitung der Impfstellen ist somit überflüssig und sorgt für noch mehr Durcheinander“, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Behrens lobt Impfangebot

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) begrüßt hingegen die Erweiterung des Impfangebots. „Die Einbindung der Apotheken können wir gut gebrauchen, denn wir müssen die Impflücke in Niedersachsen schließen“, sagt sie.

Auch für Schnare bietet das Impfen durch Apotheker viele Vorteile: Oft kennen Kunden die Mitarbeiter seit vielen Jahren, die Wartezeit für einen Termin ist kurz, und in den Räumen ist es meist weniger voll als etwa während der Sprechzeiten in Arztpraxen.

„Viele sind ängstlich“

Die Sprachbarriere sei ebenfalls ein Thema. Eine Frau habe nur Türkisch gesprochen. Da Schnare Mitarbeiter mit Türkischkenntnissen hat, konnte sie ihr alle Fragen in ihrer Muttersprache beantworten. „Vielleicht kann man so Menschen ansprechen, die noch nicht erreicht worden sind“, überlegt Schnare. „Man merkt, dass es viele gibt, die etwas ängstlich sind und ein wenig Zeit haben möchten.“

Für Cansin Kenan war jedoch ein anderer Grund ausschlaggebend. „Ich wollte unbedingt Biontech haben“, erzählt die Kundin. Diesen nutzt Schnare derzeit hauptsächlich.

Zunächst einen Tag in der Woche plant sie für die Impfungen ein. Langfristig würde sie gern auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen lassen. Denn noch ist sie die einzige im Team, die bereits die Genehmigung zum Impfen hat.

Die Webseite mein-apothekenmanager.de vom Deutschen Apothekerverband bietet eine Übersicht über Apotheken, die Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. Dafür ist es notwendig, die Wohnadresse einzugeben und nach der Serviceleistung „Covid-19-Impfung“ zu filtern.

Von Inga Schönfeldt