In der Südstadt entsteht ein neues Aparthotel. Die Krasemann Immobilien Gruppe hat den Komplex Bleichenstraße 3-5 in Hannover vermietet. Betreiber Limehome plant auf fünf Etagen mit rund 1.000 Quadratmetern Fläche 55 moderne Suiten (durchschnittlich 16,25 Quadratmeter), eine Dachgeschosswohnung mit rund 150 Quadratmetern und großer Dachterrasse, sowie zwei Garagen.

Krasemann-Geschäftsführer Jörn Starossom freut sich, dass er mit Limehome einen bekannten Anbieter für Suiten in Top-Lagen deutscher und österreichischer Städte für Hannover begeistert hat. „Das Unternehmen mietet die leerstehende Liegenschaft unseres Kunden Taurus Bau- und Projekt Management GmbH und lässt die Flächen in Apartments umbauen“, sagt er. „Statt kleinteiliger Vermietungen haben wir für beide Seiten einen langfristigen Mietvertrag von zehn Jahren Festmietzeit mit Top-Konditionen verhandelt, was für uns in der derzeitigen Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie nicht selbstverständlich ist.“

Zugang über PIN-Code

Limehome verspricht hell und modern eingerichtete Hotelzimmer mit Funktionalität, Komfort und Design und kombiniert all dies mit den Vorzügen von Apartments für Kurz- oder Langzeitaufenthalte. Das Konzept der Vermietung hält eine Besonderheit bereit: Es gibt vor Ort weder Rezeption noch Zimmerpersonal. Der Zugang erfolgt über einen individuellen PIN-Code. Limehome betreibt mittlerweile Suiten an 45 Standorten in Deutschland, Spanien und Österreich.

Limehome wurde 2018 von Lars Stäbe und Josef Vollmayr in München gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und ist bereits an mehr als 45 Standorten in Deutschland, Spanien und Österreich vertreten.

Von Vera König