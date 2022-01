Hannover

Brutale Selbstjustiz in Hannover-Mittelfeld: Ein Kioskbetreiber und mehrere Anwohner des Rübezahlplatzes haben in der Nacht zu Montag einen Einbrecher massiv verprügelt. Unter anderem mit Pfefferspray und einer Gardinenstange gingen die Menschen laut Polizei auf den 22-Jährigen los. Die Beamten mussten dazwischengehen, der junge Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Jetzt ermitteln die Behörden auch gegen die aggressive Menge.

„Mehrere Anwohner und der Betreiber hatten gegen 1.10 Uhr den akustischen Alarm bemerkt“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt. Der 22-Jährige hatte diesen offenbar ausgelöst, als er im hinteren Kioskbereich ein Fenster einschlug. Als der Einbrecher nach kurzer Zeit mit vornehmlich Tabakwaren wieder herauskletterte, warteten draußen bereits rund zehn Personen auf den jungen Mann.

Gewürgt, geschlagen, getreten

Laut Schmitt zerrten sie alle den 22-Jährigen aus dem Laden und drückten ihn auf den Boden. Durch eine Glasscherbe am Fenster erlitt der Einbrecher eine Verletzung am Bein. Außerdem schlug und trat die Menge auf den Verdächtigen ein. Schmitt: „Der Mann wurde auch mit einer Gardinenstange geschlagen, gewürgt und mit Pfefferspray im Gesicht besprüht.“

Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um denselben Mann, der unmittelbar vor Weihnachten in zwei Mittelfelder Kioske eingestiegen war. Damals ertappte ihn die Polizei auf frischer Tat. Nach kurzer Behandlung im Krankenhaus kam der Verdächtige nun in Gewahrsam.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem ein Multitool und ein Messer. Dem 22-Jährigen wird deshalb Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Doch auch gegen die gewalttätige Menge ermittelt die Polizei. Schmitt: „Den Personen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.“

Von Peer Hellerling