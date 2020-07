Hannover

Anwohner haben in der Nacht zu Mittwoch in Hainholz einen 43-jährigen Kellereinbrecher auf frischer Tat erwischt. Der Täter soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Prußweg hatte gegen Mitternacht Licht im Keller bemerkt. Als der 24-Jährige nachschauen ging, traf er auf den Einbrecher. Der Täter versuchte, zu flüchten, konnte aber von dem 24-Jährigen und einem weiteren Anwohner bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort, sodass er anschließend von den Beamten mit aufs Revier genommen werden konnte.

Am Tatort waren zwei Kellerabteile aufgebrochen worden. Die Beute, darunter Alkoholika und verschiedene Werkzeuge, lagen bereits zum Abtransport bereit.

