Hannover: Anwalt will wieder gegen Ausgangssperre klagen

Hannover

Rechtsanwalt Felix Hoffmeyer aus Linden hat viel Lob für seine Klage gegen die Ausgangssperre erfahren. „Ich habe viele Anfragen von Bürgern und Anwälten aus ganz Deutschland erhalten“, sagt er. Er war einer der Ersten, die juristisch dagegen vorgegangen sind – erfolgreich.

Nun bringt die Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg. Spätestens nächste Woche gilt dann: In Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 (Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) tritt automatisch die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr in Kraft.

Anwalt aus Linden kritisiert Festhalten an der Inzidenz

„Ich werde wieder dagegen klagen“, sagt Hoffmeyer selbstbewusst. Er sieht vor allem zwei Punkte, die gegen den starken Eingriff in die Grundrechte stehen. Zum einen: das starre Festhalten an der Inzidenz. So ist unter Experten unumstritten, dass ein erhöhtes Testaufkommen auch die Zahl der Infizierten erhöht. Zum anderen: „Eine Ausgangssperre hat keine spürbaren Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen“, sagt der Anwalt aus Linden.

Er hat jetzt prominente Unterstützung für diese These erhalten. Der Bonner Virologe Professor Hendrik Streeck hat sich gegen eine Ausgangssperre ausgesprochen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) seien die Ansteckungsgefahr zurzeit bei Menschen in beengten Wohnverhältnissen am größten. Dürften sie abends und nachts nicht raus, fehle ihnen die Möglichkeit, sich Corona-konform aus dem Weg zu gehen, meint der Virologe.

Gerichte prüfen die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes

Nun ist ein Bundesgesetz etwas anderes als die Verfügung einer Region Hannover. Man darf also davon ausgehen, dass das neue Infektionsschutzgesetz sehr gut begründet sein wird. Den Anwalt aus Linden schreckt das nicht. „Die Verwaltungsgerichte müssen die Verfassungswidrigkeit prüfen. Und die ist bei der Ausgangssperre gegeben“, sagt Felix Hoffmeyer.

In der Urteilsbegründung habe das Oberverwaltungsgericht (OVG) bereits alles dazu gesagt. So rügte das Gericht die „eingeschränkte Geeignetheit“ der Maßnahme. Ein Beispiel: Wieso sollen Alleinlebende oder Menschen eines Hausstandes abends nicht vor die Tür gehen dürfen. Ferner betreffe der Grundrechtseingriff alle, obwohl sich nur Wenige eines Fehlverhaltens schuldig machten.

Und vielleicht das stärkste Argument: Aerosol-Forscher haben jüngst darauf hingewiesen, dass Covid-19-Viren ausschließlich in Innenräumen übertragen werden.

Von Thomas Nagel