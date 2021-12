Hannover

Hörer haben keinen Grund ihn zu vermissen – er spricht schließlich morgens in „anders wach“ bei Antenne Niedersachsen. Allerdings macht Timm „Doppel-M“ Busche (45) das derzeit wieder nur von zu Hause, der Moderator hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Erzählt hat er das selbst – in einem Video bei Instagram.

„Der Zuspruch war riesig, viele Leute haben mir gute Besserung gewünscht“, erzählte der 45-Jährige. Wider Erwarten hatte Busche es nur wenig „mit Geschwurbel zu tun, hier und da gab es etwas zur aktuellen Impfdebatte“. Auch in der Sendung berichtete er von seiner Infektion – und wie es dazu gekommen ist. Busche hatte am 19. November eine Veranstaltung besucht, es war die VIP-Premiere des diesjährigen GOP-Wintervarietés „Sombre“. Als er mit seiner Frau Christiane und seiner Schwiegermutter in die Orangerie kam, „beschlich uns ein komisches Gefühl“.

Es herrschte die 2-G-Regelung, also keine Abstands- und Maskenpflicht – ein Zustand, den man aufgrund der andauernden Coronapandemie ja gar nicht mehr gewohnt ist, deshalb auch das eigenartige Gefühl bei dem Moderator. Mit 400 Gästen, darunter viele seiner Kollegen, und seiner Familie schaute sich der 45-Jährige die Show an, im Anschluss wurde im Foyer geklönt ehe es für die Busches nach Hause ging.

Eine Woche später schlug die Corona-Warnapp von Kollege Dominik Schollmayer (39) Alarm, auch im Display von Busche leuchtete es rot auf. In Absprache mit seinem Arbeitgeber steuerte das Antenne-Kollegium Testzentren an, um einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Im Hause Busche gab es dann zunächst Entwarnung, „meine Frau war negativ“. Als er die Mail mit seinem Testergebnis öffnete, der Schock: das Ergebnis seines Abstriches war positiv! Der dreifache Vater sollte der einzige von allen anderen Antenne-Mitarbeitenden bleiben.

Busche hatte keine Symptome

„Ich bin froh, dass das System Warnapp funktioniert und mich so rausfiltert hat. Nicht auszudenken, wen ich hätte alles anstecken können.“ Symptome hatte er nämlich gar keine. „Allerdings habe ich dann angefangen, alle 30 Sekunden in meinen Körper reinzuhorchen. Das versetzt einen in einen ganz schönen Stresszustand.“ Plötzlich achtete er auf jedes Detail, bis auf Niesen, dass er sonst aufgrund einer Allergie auch tut, war da nichts. „Ich klopfe auf Holz, dass das so bleibt.“

Was ihn sehr belastet, ist die Isolation von seiner Familie. Aber auch da zeigt er sich dankbar: „Wir wohnen in einem Haus mit Garten, im Keller habe ich ein Zimmer mit Bad. Das ist eine glückliche Situation, von der gewiss nicht jede Familie sprechen kann.“ Seinen Kindern hat er beim Trampolinspringen im Garten zugeschaut, mit Maske. „Mein Sohn sagte irgendwann, ich soll die Maske mal absetzen, weil er schon gar nicht mehr weiß, wie mein Mund aussieht.“ Das hat Busche zu schaffen gemacht, „es werden einem menschliche Schicksale aus der ganzen Welt bewusst. Man fühlt ganz anders, wenn man selbst betroffen ist.“ An dem Tag sei Busche nur mit dem MOIA und einem Taxi gefahren.

In Quarantäne: Timm Busche nutzte die Zeit, um unter anderen die Adventskalender für seine drei Kinder zu bestücken. Quelle: Busche

Dem GOP macht er keinen Vorwurf, „sie haben ja alles richtig gemacht. Ich bin das Risiko selbst eingegangen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich mir die Infektion in der Orangerie eingefangen, aber einen endgültigen Beweis gibt es nicht.“ Varieté-Sprecher Bobo Weinzierl (44) bestätigt, dass sich an die 2-G-Regel, die an dem Tag herrschte, gehalten wurde. Auch einige seiner Kollegen und Gäste hatten die Warnmeldung erhalten, „einen weiteren positiven Fall gab es nicht.“

Angesteckte Person meldet sich nicht

Das Haus hat zudem „mehr getan, als wir mussten“. Heißt: Proaktiv setzte Weinzierl sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung, mailte das Hygienekonzept, den Ablauf des Abends und eine Übersicht ein, welcher Gast wo gesessen hat. „Ich erhielt eine Antwort, dass alle Unterlagen angekommen sind und ich am Montag darauf Rückmeldung bekomme.“ Passiert ist seitdem allerdings nichts. Und auch der- oder diejenige aus der Stadtgesellschaft (es waren nur geladene Gäste dort), die sich in der Warnapp als infiziert eingetragen hatte, meldete sich nicht beim GOP. „Das ist bedauerlich.“

Regionssprecher Christoph Borschel ergänzte, dass dem Gesundheitsamt keine Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der GOP-Premiere am 19. November bekannt sind.

Von Mirjana Cvjetkovic