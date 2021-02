Der Inzidenzwert in der Region Hannover ist höher als anderswo. Doch warum? Regionspräsident Hauke Jagau versuchte das am Mittwoch zu erklären: Etwa mit den frühzeitigen Testungen auf die Virusmutation B.1.1.7. Ihr Anteil liegt in Hannover inzwischen bei 40 Prozent. Gleichzeitig versuchte Jagau zu beruhigen.