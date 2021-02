Hannover

Die ersten Termine vergab sie vom Nachttisch aus. „Um 22.30 Uhr meldeten sich Mittwoch zwei Stammkundinnen per WhatsApp. Die habe ich schnell eingetragen, damit sie gut schlafen konnten“, sagt Petra Ulrichs lachend. Wie 80.600 andere Betriebe ihrer Branche in Deutschland darf auch die Friseurmeisterin ihren Salon in Misburg am 1. März wieder öffnen, bisher kam die 60-Jährige kaum dazu, sich mal Wasser für einen Tee aufzusetzen: „Das Telefon klingelte ununterbrochen. Da kommt einiges auf uns zu.“

Susanne Daubner macht der Ansturm sogar „ein bisschen Magenschmerzen“. „Natürlich freuen wir uns riesig, dass jetzt ein Datum da ist“, sagt die 60-Jährige, seit 30 Jahren im Geschäft mit zwei Mitarbeiterinnen und vier Auszubildenden an der Podbi: „Aber da baut sich gerade rasant eine Welle von Kunden auf, die möglichst alle in den ersten zwei Wochen drankommen wollen, im Moment weiß ich gar nicht, wie wir das schaffen wollen.“ Fest steht für die Meisterin, dass die ersten beiden Montage nach Öffnung ausnahmsweise gearbeitet wird, die täglichen Arbeitszeiten will Daubner dagegen nicht erweitern: „Wir stehen da neun Stunden mit Maske im Laden, mehr geht nicht, sonst sind wir nach zwei Wochen platt. Wir hatten jetzt zwar viel frei, aber du kannst ja leider keine Kraft im voraus schöpfen.“

Freude und Leid

Ob sie es denn gerecht findet, dass Friseure öffnen dürfen, Masseure, Kosmetikstudios oder Tätowierer aber beispielsweise nicht, fragen wir Linda Lindblom von Trio Hair, mit zwei Geschäften, einem Schulungscenter und rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der Big Player in Hannover. „Mir tut es unfassbar leid für die Kollegen in anderen körpernahen Dienstleistungen“, sagt die 35-jährige Friseurin und PR-Expertin: „Aber Friseure sind mehr als Menschen, die Haare schneiden. Wir sind Wegbegleiter und unterstützen die Kunden in Körperhygiene und ihrer Identität.“ In beiden Innenstadt-Salons saßen am Donnerstag jeweils zwei Rezeptionistinnen am Telefon, fest steht schon, die Trio-Hair-Academy wurde vorsorglich umgebaut, um auch dort Kunden bedienen zu können. „In der ersten Zeit wird es knallen“, sagt Lindblom, „wir freuen uns riesig darauf.“

Daniela Müller hat nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel „richtig ruhig geschlafen. Zum ersten Mal seit Wochen.“ Weil der Druck und die Angst weg waren, die die 48-Jährige beschwerten. „Jetzt kribbelt es wie wild. Wir können es kaum abwarten, wieder loszulegen.“ Die Lockdown-Sonderlocke für ihr Handwerk findet die Inhaberin eines Dreier-Betriebes in Vahrenwald „schon in Ordnung. Wir haben viele ältere Kundinnen, die einmal die Woche zum Waschen und Legen kommen. Die wohnen noch zu Hause, können sich aber nicht mehr selbst die Haare waschen. Da haben wir eine wichtige Funktion und Verantwortung.“

25 Anrufe auf dem Anrufbeantworter

Tina Jalecz von den Haarchitekten in Bothfeld hatte binnen 90 Minuten 25 Anrufe auf dem Anrufbeantworter. „Die, die sich über Social Media gemeldet haben, kommen noch dazu“, sagt die 35-jährige Chefin des Vierer-Betriebes. „Wir werden geben, was wir können“, verspricht sie, finanziell sei der Verlust des Lockdowns allerdings „damit nicht auszugleichen. Wir werden wieder bei null beginnen, so wie damals vor neun Jahren, als ich angefangen habe.“

Schon fast ausgebucht

Susanne Dittrich, Inhaberin des 100-Quadratmeter-Salons „La Bella Passione“ am Aegi, saß „am Abend der frohen Botschaft bis 21.15 Uhr“ und am Morgen drauf ab sieben am Telefon. „Im Display sah ich manchmal mehrere Nummern gleichzeitig“, so die 48-Jährige, die schon nachmittags für sich und ihre vier Mitarbeiterin vermelden konnte: „Vom 1. März bis Mitte März sind wir fast komplett ausgebucht.“ Dittrich findet es richtig, dass „für uns eine Ausnahme gemacht wird. Unsere Dienstleistung gehört zur Körperpflege und Hygiene unbedingt dazu.“ Sie hat gehört, dass Friseure in anderen europäischen Ländern sogar als „lebensnotwendig“ angesehen werden. „Ich kann der Politik nur danken, dass sie uns jetzt wieder machen lässt“, sagt Dittrich, die sich darauf freut, „dass uns ab dem 1. März ganz ganz viele glückliche Gesichter anlächeln werden“.

Von Christoph Dannowski