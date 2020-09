Hannover

Im Fall des sogenannten Friedhofsmordes an dem 23-jährigen Kadir A. im April in Kirchrode hat die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt Anklage gegen die beiden Tatverdächtigen erhoben. „Sie werden des gemeinschaftlichen, heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen beschuldigt“, bestätigte Behördensprecherin Kathrin Söfker auf Anfrage.

Die Anklageschrift führt tief in menschliche Abgründe. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft musste Kadir A. sterben, weil seine kurzzeitige Freundin Tanja W. (25) sich an ihm rächen wollte. Gemeinsam mit ihrem jetzigen Verlobten Emre A. (24) soll sie den Mordplan geschmiedet haben.

Auch die Täter stehen unter Betreuung

Beide Täter stehen unter Betreuung, wie es auch bei dem geistig beeinträchtigten Kadir A. der Fall gewesen war. Emre A. soll unter dem Asperger-Syndrom leiden, seine Verlobte unter einer anderen Form des Autismus. Beide lebten bis zu ihrer Verhaftung in einer Unterkunft in der Lange-Hop-Straße, allerdings in getrennten Wohnungen. Ob die Beeinträchtigungen auch der beiden Täter zu möglicherweise mildernden Umständen führen könnten, ist letztlich Sache des Gerichts. Der Fall wird vorm Schwurgericht in Hannover verhandelt werden, ein Termin steht noch nicht fest.

Tanja W. und der in Bielefeld lebende Kadir A. hatten sich 2019 über ein Online-Datingportal kennengelernt. Als die junge Frau das spätere Opfer in Bielefeld besuchte, kam es zum Sex. Die kurze Beziehung ging nicht gut aus und endete alles andere als friedlich. Als sie im August mit Emre A. zusammenkam, behauptete sie, Kadir habe sie vergewaltigt. „Erst einige Zeit später hat sie bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld Anzeige erstattet“, so Söfker. „Das Verfahren wurde mangels Tatverdacht im Januar eingestellt.“

Racheplan geschmiedet

Danach reifte in den Hannoveranern der Gedanke, selbst Rache nehmen zu wollen. Am 5. April lockte Tanja W. ihr Opfer unter einem Vorwand nach Hannover. Sie holte Kadir A. von der Stadtbahnhaltestelle ab. Zusammen gingen sie in die Unterkunft an der Lange-Hop-Straße, aber in die Wohnung von Emre A.

Der hatte sich bereits einige Tage vor der Tat über das Internet ein japanisches Kampfmesser besorgt. Damit stach er wie ein Irrsinniger auf den Bielefelder ein. Mehr als 100 Stich- und Schnittverletzungen zählten die Gerichtsmediziner. Kadir A. verblutete in der Wohnung. „Es scheint so zu sein, als habe der Täter das Messer extra zu diesem Zweck bestellt gehabt“, erklärte Söfker.

Ratlos, wohin mit der Leiche

Das Täterpaar wusste dann aber nicht, wohin mit der Leiche. Offenbar wollten sie den Toten zunächst zerstückeln, worauf ein fast abgetrennter Oberschenkel hindeutet. Letztlich nahmen sie davon aber Abstand. Erst einige Tage nach der Tat schleppten sie die Leiche von der Unterkunft zum Jakobifriedhof an der Straße Kleiner Hillen. Dort legten sie den Toten auf ein frisches Grab und scharrten etwas Erde über den Körper. Friedhofsgärtner fanden die Leiche am Morgen des 15. April. Wie lange sie dort bereits gelegen hat, und damit auch, wie lange die Leiche zuvor noch in der Wohnung Emre A.s gelegen hatte, konnte Söfker nicht sagen.

Tanja W. und Emre A. fuhren am 18. April mit dem Zug nach Hamburg. Von Überwachungskameras wurden sie mit einem dunkelblauen Samsonite-Koffer gefilmt, den sie bei ihrer Rückkehr nicht mehr dabei hatten. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie darin die Tatwaffe und einige Habseligkeiten ihres Opfers entsorgen wollten und ihn daher irgendwo im Stadtgebiet der Hansestadt abgestellt haben. Gefunden wurde er trotz eines Zeugenaufrufs noch nicht. Daher lasse sich auch nicht sagen, ob dieser Koffer möglicherweise auch zum Leichentransport benutzt worden sei, so Söfker.

Von Andreas Krasselt