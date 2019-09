Wie ein Wissenschaftler die „Fridays for Future“-Unterstützer zur Weißglut treibt

Hannover

Der Hodlersaal im Rathaus war überfüllt. Vorsorglich eingesetzte Ordnungskräfte schickten weitere der meist jungen Besucher auf die Tribünen. Es ging um das Thema, dass derzeit offenbar die meisten Jugendlichen umtreibt, schließlich steht ihre Zukunft auf dem Spiel. In einer gemeinsamen Anhörung beschäftigten sich am Montag Umwelt-, Bau, Jugendhilfe- und Schulausschuss mit dem Klimawandel. Im Vorfeld des für kommenden Freitag geplanten weltweiten Klimastreiks wollte sich auch die Kommunalpolitik mit den Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung auseinandersetzen.

Eingeladen waren zwölf Sachverständige, einer hatte absagen müssen. Unter den verbliebenen elf waren natürlich auch die Protagonisten des Protests. Emotional appellierte Schülerin Hannah Springer von der Ortsgruppe Fridays for Future Hannover an das Verantwortungsbewusstsein der Politiker. „Wir haben Angst um unseren Planeten“, sagte sie. „Wenn meine Schwester abends zu weinen anfängt, tragen sie die Verantwortung.“ Sie forderte von der Kommunalpolitik, sich einzumischen, mutig zu sein.

Ist Angst ein guter Ratgeber?

„Angst ist kein guter Ratgeber“, sollte später in der Diskussion SPD-Ratsherr Philipp Kreisz einwenden und eine rationalere Debatte anmahnen. „Wenn sie die Verantwortung für eine ganze Generation tragen, ist Angst nicht das falsche Gefühl“, konterte Springer. Konkret nannte sie den Neubau der Medizinischen Hochschule ( MHH) als Chance, mit allen technischen Möglichkeiten ein klimaneutrales Gebäude zu errichten. Als ein Zeichen, wie wichtig eine flächendeckende Umsetzung dieser Möglichkeiten sei. Bei der MHH allerdings ist das Land der zuständige Ansprechpartner.

Engagiert: Frauke Stockhorst von den Parents for Future, Dennis Hansmann von den Students for Future und Hannah Springer von den Fridays for Future (von links) appellieren an die Kommunalpolitik. Quelle: Kutter

Doch nach Ansicht von Dennis Hansmann von der Students for Future ist auch ein klimaneutrales Hannover machbar. „Aber dazu braucht es politische Entscheidungen“, betonte er. Wobei die Ziele klar sind: Verringerung des Autoverkehrs, Förderung des Rads und des Öffentlichen Nahverkehrs. Als Beispiel nannte Hansmann das dänische Kopenhagen, das bis 2025 klimaneutral sein wolle. Dazu bedürfe es neben der Stärkung des ÖPNV auch bessere Fuß- und Radwege. „Es gibt kein Recht auf Parkplätze“, so der Student.

Es braucht Vorgaben von der Politik

„Wie kann man den Kindern das Leben so schwer machen?“ fragte Frauke Stockhorst von Parents for Future. Sie bewundere den Elan der Jugendlichen, die etwas tun wollen. „Sagen sie den Menschen die Wahrheit, dass wir in einer Krise leben“, forderte sie die Politiker auf. „Wir müssen an unserer Einstellung und Denkweise arbeiten. Aber es muss den Menschen leicht gemacht werden.“ Und dafür brauche es klare Vorgaben und Standards durch die Politik.

Als wissenschaftlicher Sachverständiger zog Prof. Gunter Seckmeyer vom Institut für Klima und Meteorologie der Leibniz Universität ein eher pessimistisches Fazit. Schon als junger Mann habe er beim Betrachten des CO2-Anstiegs gedacht, das sei heftig. „Es gibt aber nicht das geringste Anzeichen, dass es besser wird“, betonte er. „Im Gegenteil.“ Auch in Niedersachsen sei die Durchschnittstemperatur seit 1880 um 1,5 Grad angestiegen. „Das ist eindeutig messbar.“ Man stehe kurz vor dem Erreichen von Kipp-Punkten wie dem Auftauen der Permafrostböden. „Dann läuft der Klimawandel ganz von selbst ab“, warnte er. Und mahnte in Richtung der Politik: „Nehmen sie den Schwung der jungen Leute mit, viel Zeit bleibt nicht mehr.“

Turbulente Empörung

Was für Michael Limburg, dem Vizepräsidenten des Instituts für Klima und Energie EIKE e.V., nur Panikmache ist. „Ich kann sie beruhigen. Nichts davon ist wahr“, sagte er. Was turbulente Empörung unter den jugendlichen Zuhörern auslöste, und Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne) als Vorsitzende des Umweltausschusses schon veranlasste, mit der Räumung des Saals zu drohen. Limburg fuhr fort und bestritt, dass CO2 für die Erderwärmung verantwortlich sei. Seiner Theorie nach sei es eher Wasserdampf in der Atmosphäre die Ursache.

KONTRAHENTEN: Prof. Gunter Seckmeyer (rechts) warnte, dass nicht mehr viel Zeit bleibe. Für Michael Limburg (links) ist der Klimawandel nur Panikmache. Quelle: Katrin Kutter

Damit stellte sich der Diplom-Ingenieur offensichtlich gegen die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft. Was bei der Politik Zweifel an seiner Eignung als Sachverständiger aufkommen ließ. Philipp Kreisz warf ihm vor, dass sein Institut, letztlich nur ein eingetragener Verein, von der Ölwirtschaft finanziert würde. Was Limburg entschieden abstritt. AfD-Ratsherr Sören Hauptstein sprang ihm bei und schimpfte zu Kreisz: „Das hat schon eine verleumderische Tendenz.“ Daniel Gardemin (Grüne) wunderte sich indes über Limburgs wenig wissenschaftliche Polemik, als er von den „Bullerbü-Grünen“ sprach. Und entdeckte, dass der Ingenieur, der offenbar auf Wunsch der AfD zu der Anhörung eingeladen worden war, auch der AfD angehört.

Zu den übrigen Sachverständigen zählten Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva-Hennerbichler, der Energieexperte Richard Hanke-Rauschenbach von der Leibniz-Uni, die beiden Geschäftsführerin von Regiobus, Regina Oelfke und Elke Maria von Zadel, Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner und der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz. Sie alle erinnerten an die Anstrengungen, die bereits erfolgt seien, und die in naher Zukunft folgen würden.

Ausbau der E-Bus-Flotten

So will Enercity etwa bis 2035 die Fernwärme zu 50 Prozent aus erneuerbarer Energie erzeugen. Üstra und Regiobus investieren kräftig in den Ausbau ihre E-Bus-Flotte, wobei die Regiobus auch ein Auge auf andere alternative Antriebe wirft. Dezernent Franz will den öffentlichen Raum stärker vom Auto befreien und setzt auch auf den Ausbau des Nahverkehrs – allerdings müsse das wirtschaftlich sein.

Er möchte den Bau zweier neuer Gleise 15 und 16 am Hauptbahnhof und auch einen Halbstundentakt nach Hamburg. Göttingen, Wolfsburg und Bremen. In Hannover würden weitere Anbindungen von Kronsrode und Wasserstadt an das Stadtbahnnetz geprüft. Es gebe Pläne für Streckenverlängerungen nach Langenhagen und Pattensen, mit dem Land werde auch über einen Anschluss für die MHH verhandelt. Einem Nulltarif allerdings stehe er skeptisch gegenüber. Der müsste über Steuern finanziert werden und würde nicht unbedingt zu einer Steigerung der Fahrgastzahlen führen.

Bleibt die Frage, was denn eine Kommune wie Hannover tatsächlich dazu beitragen kann, den Klimawandel zu stoppen, wenn schon ein Beitrag ganz Deutschlands in der CO2-Bilanz kaum ins Gewicht fallen würde. Für Energiexperten Hanke-Rauschenbach eine klare Sache: „Das passiert vor unserer Haustür. Wir alle werden verantwortlich sein“, sagte er ganz in Übereinstimmung mit der Future-Bewegung. Man müsse aber die Gelegenheit ergreifen, klimaschonendes Verhalten positiv zu besetzen: „Das Ganze muss zum Trend werden. Da haben Kommunen eine große Vorbildfunktion.“ Was Klimaforscher Seckmeyer auf die große Bühne übertrug: „International schaut man auf Deutschland. Wir sind sehr wichtig als Vorbild.“

Von Andreas Krasselt