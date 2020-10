Hannover: Angriff mit Reizgas und Schlägereien in der Innenstadt

Hannover

Gewalt in der Innenstadt von Hannover: Gleich viermal musste die Polizei am Sonnabendabend und in der Nacht zu Sonntag bei Auseinandersetzungen und Streitigkeiten eingreifen. Es gab mehrere Verletzte. Trotz steigender Corona-Zahlen scheint für viele Partygänger die Sause immer noch weiterzugehen.

Gegen 20.20 Uhr gab es am Sonnabend in einer Gaststätte an der Steintorstraße einen Angriff mit Reizgas. Nach einem Streit mit Mitarbeitern sprühte ein unbekannter Gast Pfefferspray in das Lokal. Zwei Anwesende wurden dabei verletzt. Sie litten unter Atemwegsproblemen. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Anzeige

Alkohol und Schlägerei

An der Augustenstraße wurden am Sonntag gegen 2.10 Uhr zwei Männer (20, 24) von sechs bis sieben Unbekannten überfallen. Es kam zu einer Schlägerei. Die Polizei nahm in Tatortnähe zwei Verdächtige fest. Die beiden 17- und 18-Jährigen standen unter Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab 0,84 Promille beziehungsweise 0,75 Promille. Gegen das Duo wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch der 24-Jährige, der verletzt wurde, hatte getrunken: Sein Alkoholtest ergab 1,13 Promille.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Hoch her ging es am Sonntag gegen 2:50 Uhr auch am Kröpcke. Dort mussten Polizisten eingreifen, weil es zu einem Streit zwischen drei Männern (20, 21, 26) gekommen war. Die Beamten stellten die Identitäten der aggressiven Beteiligten fest und erteilten allen Platzverweise.

Zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung kam es gegen 3 Uhr vor einer Bar an der Scholvinstraße zwischen Türstehern und einem Gast. Als Polizisten die Streithähne trennen wollten, wurden sie von zwei Security-Mitarbeitern (35, 56) angegriffen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Streit endet im Polizeigewahrsam

Die Einsatzkräfte erteilten beiden Türstehern Platzverweise. Weil die Männer den Anordnungen nicht folgten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Gegen 7 Uhr setzten die Beamten die 35- und 56-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Britta Mahrholz