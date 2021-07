Die Polizei hat zwei angetrunkene Männner (35,45) vorläufig festgenommen, die am Montag im Stadtteil Wülfel aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses mit einem Luftgewehr gezielt auf Passanten geschossen haben. Gegen sie wird jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermiittelt.

In Wülfel: Angetrunkene schießen mit Luftgewehr

In Wülfel: Angetrunkene schießen mit Luftgewehr

Kostenlos bis 16:51 Uhr In Wülfel: Angetrunkene schießen mit Luftgewehr