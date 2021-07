Hannover: Angeklagter leugnet Tötung seiner Verlobten

Hannover

Sechs Minuten und 14 Sekunden dauert der Notruf von Sven S. (50). Vier Mal sagt er wimmernd und heulend: „Ich habe meine Frau erstochen.“ Das war am 7. Januar 2021 in der Tonstraße (Linden-Süd) zwischen 22.11 und 22.17 Uhr. Am Dienstag begann der Prozess wegen Totschlags gegen den arbeitslosen Mann.

Und der Angeklagte hat sein Geständnis widerrufen. Unmittelbar vor der Tat will er auf Toilette gegangen sein. „Durch die offene Schlafzimmertür habe ich gesehen, wie sie sich das Messer in den Hals gestochen hat“, erklärte Sven S. Eine Erklärung für den vermeintlichen Suizid konnte er nicht geben.

Opfer schrieb kurz vor der Tat liebevolle Nachricht an die Tochter

Nur so viel: „Meine Verlobte hatte sehr viel Druck.“ Sie habe ihren Führerschein Ende 2019 und infolge dessen auch ihren Beruf als Fahrerin von Kindern und Schwerstbehinderten verloren. Ihre Wohnung sei zum 31. März gekündigt worden. Wegen der Einnahme von Antidepressiva und Beruhigungsmitteln sei ihre Medizinisch-Psychologische-Untersuchung (im Volksmund „Idiotentest“) verschoben worden.

Noch um 21.24 Uhr hatte die Frau ihrer Tochter eine Sprachnachricht geschickt: „Ich habe Dich ganz doll lieb. Dicken Kuss, schlaf schön.“ Rammt sich so jemand kurze Zeit später ein Küchenmesser in den Hals? Eine MHH-Rechtsmedizinerin (32) stellte keine für Suizide typische „Zauderschnitte“ fest. Auch andere Selbstververletzungen wies das Opfer nicht auf. Zu dem fünf Zentimeter tiefen Stich meinte sie: „Das spricht für eine gewisse Heftigkeit.“

Angeklagter und Opfer wollten heiraten

Zur Tatzeit hatte Sven S. mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Während des Notrufs merkt man ihm das nicht an. Der Polizist fragte den Angeklagten: „Haben sie gestritten?“. Die Antwort: „Nein.“ Statt dessen hört man minutenlang die Stimme eines verzweifelten Mannes. Als der Angeklagte im Saal 127 des Landgerichts Hannover den Notruf hört, hat er einen hochroten Kopf.

Nach der Festnahme erlitt der kleine, bullige Mann einen Zusammenbruch. Am nächsten Morgen erwachte er im Krankenhaus, und dachte, er habe schlecht geträumt. „Ich konnte das alles nicht wahrhaben. Es war so realitätsfern“, erinnert er sich.

Eigentlich wollte das Paar am 11. Januar heiraten. Corona ließ die Hochzeitspläne platzen. Beide kannten sich seit zehn Jahren, waren seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Sven S. galt als der ruhigere von beiden. Seine Verlobte konnte unter Alkoholeinfluss schon mal aufbrausend sein. Zur Tatzeit hatte sie 2,85 Promille im Blut. So habe sie sich mit einer Nachbarin angelegt, erzählt der Angeklagte. Die Nachbarin beschwerte sich bei der Hausverwaltung. Da das Paar mit einer Miete im Rückstand gewesen sei, sei die Kündigung erfolgt.

