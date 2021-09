Hannover

Eine dunkelgraue flexible Wand trennt Murat Acar (31, Name geändert) und die Zeugin (27). Nur der Anwalt des Angeklagten, Jürgen Meier, kann die junge Frau beobachten. Sie ist mit schwarzem Kopftuch, schwarzer Leggins und dunkelbeigen Anorak erschienen. A. soll die Frau gegen ihren Willen auf den Strich geschickt haben.

Während der Aussage beginnt sie zu weinen. „Ich hasse ihn, er hat mein ganzes Leben kaputtgemacht“, wütet sie. Trotz dieser emotionalen Aussagen endete das Zuhälter-Verfahren am Mittwoch mit einer Einstellung des Verfahrens auf Antrag des Oberstaatsanwalts. „Die Zeugin hat vor Gericht eine komplett andere Version als bei der Polizei erzählt“, erklärte Anwalt Jürgen Meier aus Verden.

Zeugin hat große Erinnerungslücken

So sagt die Frau aus, dass sie nicht zum Verkauf ihres Körpers gezwungen worden sei. „Seine Freundin fragte mich, ob ich mich nicht prostituieren wolle.“ Die Freundin des Angeklagten arbeitete selbst im horizontalen Gewerbe. Die Antwort des vermeintlichen Opfers: „Ja, kann ich machen. Ich brauche das Geld.“

Die junge Frau hatte in einem Chat den Bruder des Angeklagten kennengelernt. „Ich habe mich ein bisschen verliebt“, erzählt sie. Doch der Bruder saß im Gefängnis. Persönlich ist sie ihm nie begegnet. Wegen familiärer Probleme sei sie nach Garbsen gekommen, wo sie der Angeklagte in Empfang genommen habe. Bei der Polizei erzählte sie dann, dass sie mit Morddrohungen und Gewalt zur Prostitution gezwungen worden sei. Vom 1. Februar bis 29. März hat sie laut Anklage in Hannover, Hamburg und Duisburg angeschafft.

Doch als Richter Patrick Gerberding ihr die polizeilichen Aussagen vorhielt, sagte sie immer wieder: „Ich weiß gar nichts mehr.“ Hat Murat Acar die Preisliste für Liebesdienste mit und ohne Kondom geschrieben? Die junge Frau hat keine Erinnerung mehr. „Ist schon so lange her.“ Erst auf Nachfrage fällt ihr ein, dass sie auch im Laufhaus in Hannover angeschafft habe. Und der geneigte Zuhörer fragt sich: Wie kann eine Frau eine so traumatische Erinnerung vergessen?

Das Verfahren wurde 2017 abgeschlossen. Wegen prozessualer Verzögerungen kam es jetzt erst zur Verhandlung. Der Bruder des Angeklagten wurde inzwischen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Verfahren wegen Zuhälterei wurde mit Blick auf die Gesamtstrafe (siebeneinhalb Jahre) gegen ihn eingestellt. Und so erging es jetzt auch seinem Bruder. Weil er bereits zu einer hohen Geldstrafe in anderer Sache verurteilt worden war, wurde das Verfahren ebenfalls gegen ihn eingestellt. Mit seinen Kumpels verließ er sichtlich gut gelaunt das Landgericht.

Von Thomas Nagel