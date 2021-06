Hannover

Mit stoischer Gelassenheit verfolgt Sahin A. (48) den Prozess. Mit seinem Bart und den tief liegenden Augen gleicht der stiernackige Angeklagte ein wenig dem Schauspieler Bud Spencer. Keiner, der viele Worte macht, eher Taten sprechen lässt. Nun soll der Angeklagte 500.000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Als Chef einer Glücksspielfirma sollen seine Geräte mehr eingenommen haben, als er dem Finanzamt Burgdorf gemeldet hatte.

Kein Glück mit dem Glücksspiel: Auch zum Prozessauftakt hatte Sahin A. kein Glück. Verständigungsgespräche scheiterten. Der Staatsanwalt sah keine Möglichkeit für eine Bewährungsstrafe.

Angeklagter hatte keine ordnungsgemäße Buchhaltung

„Sämtliche in der Buchführung enthaltenen Umsätze sind richtig erklärt“, sagt sein Anwalt Heiko Schönfelder. Gleich zu Beginn des Prozesses stellte er zwei Beweisanträge. Ein Sachverständiger soll feststellen, dass die Schätzung der Gewinne seitens des Finanzamts viel zu hoch sei. Ferner könne ein Gutachter feststellen, dass die Geldspielgeräte nicht manipuliert worden seien.

Worauf beruht nun die Anklage, dass Sahin A. zwischen 2014 und 2017 Körperschafts- und Umsatzsteuer im großen Stil hinterzogen habe? „Auf Indizien“, erklärte ein Steuerfahnder. Auffällig sei gewesen, dass die Umsätze der einarmigen Banditen weit unterdurchschnittlich gewesen seien.

Hinzu kam, dass es keine ordnungsgemäße Buchhaltung gegeben habe. Auch ein Kassenbuch habe in den Jahren gefehlt. Bei einer Razzia im Oktober 2017 fanden die Steuerfahnder den Auslesestreifen eines Spielgeräts ohne Statistik-Teil. „Das ist so ähnlich, wenn sie ein Konto ohne Kontoauszug haben“, sagte der Steuerfahnder. Ohne Statistik seien die Einnahmen nicht nachvollziehbar.

Also wurden die Einnahmen des Angeklagten geschätzt. Zur Sicherheit zogen die Steuerfahnder noch mal 40 Prozent von ihrer eigenen Schätzung ab.

Also ein klarer Fall? Aus Sicht des Anwalts nicht. So konnte am Dienstag nicht geklärt werden, ob bei der Schätzung zwischen Geräten in Spielhallen (höhere Einnahmen) und in Gastwirtschaften unterschieden wurde. Dasselbe galt für den Standort der Geräte, auf dem Land wird nun mal weniger gespielt als in der Stadt. Unklar blieb auch, wie viele Geräte einen manipulierten Auslesestreifen aufwiesen.

Von Thomas Nagel