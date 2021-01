Hannover: Angeklagter gesteht versuchte Vergewaltigung

Hannover

An sich ist der Fall klar: Yussof A. (20) hat am frühen Morgen des 26. Julis 2020 versucht, eine 27-Jährige zu vergewaltigen. Das hat der Angeklagte am Montag im Landgericht Hannover gestanden. Doch so einfach sei das nicht, erklärte die Vorsitzende Richterin Monika Thiele.

Um 5.20 Uhr verließ die junge Frau die Haltestelle „Papenwinkel“ (Vahrenheide). Sie ging Richtung Vahrenheider Markt. Plötzlich fiel sie von hinten ein Mann an. Er hat ihr laut Anklage sofort an die Brust gefasst. Er schlug sie auf den Kopf und ins Gesicht. „Ich will Dich fi.....“, rief er. Die Frau wehrte sich. Und griff zu einer List. Sie bot ihm Geld an.

Ein Nachbar half der Frau

Yussof A. ließ von ihr ab. Doch während sie das Geld aus ihrer Handtasche kramte, überkam ihn wieder der Trieb. Er schlug weiter auf sie ein. Er legte den Unterarm auf ihren Hals. Das Opfer bekam Todesangst. Er schrie: „Ich will Deinen Körper. Ich bin so geil.“ Da sie einen Einteiler trug, konnte er sie nicht so leicht entkleiden.

Ein Nachbar, durch den Lärm wach geworden, rief aus dem Fenster: „Was ist da los?“. Der Angeklagte türmte mit Handtasche und Handy der Frau, konnte er aber von einer Polizeistreife unmittelbar nach der Tat festgenommen werden.

Was war das Motiv für den Angriff?

Nun sitzt Yussof A. wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank. „Die Vorwürfe in der Anklage treffen zu“, erklärte sein Anwalt Björn Nordmann. Sein Mandant schäme sich sehr für die Tat. Er biete dem Opfer 2000 Euro Entschädigung an. Wenn er Arbeit habe, möchte er auch noch mehr bezahlen. Er könne sich nicht mehr an alle Details der Tat erinnern. „Ich war besoffen und hatte Kokain zu mir genommen“, erklärte der Angeklagte.

Zur Überraschung des Anwalts meinte die Richterin: „Diese Einlassung sehe ich nicht als volles Geständnis.“ Das klang verwirrend. Der junge Mann hatte doch ein Geständnis im Sinne der Anklage abgelegt. Doch beim psychiatrischen Sachverständigen hatte er erzählt, dass er zuerst die Frau lediglich ausrauben wollte. Am Montag blieb der Angeklagte bei dieser Version. Doch dann habe er das Opfer attraktiv gefunden und wollte sie vergewaltigen. Anwalt Nordmann beschrieb den Tatablauf als dynamisches Geschehen, in denen es auf Sekunden ankomme. Er brauche die Aussage der Zeugin nicht mehr.

Doch die Zweite Jugendkammer ließ sich nicht beirren. Da die junge Frau Dinge geschildert habe, die bei einem Diebstahl keinen Sinn machten, müsse man jetzt das Opfer hören. Ein Ball paradox: Normalerweise wollen die Verteidiger die Opfer von Sexualdelikten in den Zeugenstand holen. Für viele Frauen ist eine traumatische Situation. Hier ist es nun das Gericht. Richterin Thiele: „Die Motivation des Angeklagten ist für den Sachverständigen sicher nicht ganz uninteressant.“

Von Thomas Nagel