Hannover: Angeklagter gesteht Vergewaltigung von kleinen Mädchen

Hannover

Als „Mike“ oder „Philip“ sprach Sebastian M. (42) die kleinen Mädchen im Internet an. In Schüler-Netzwerken manipulierte er seine Opfer im Alter von 10 bis 13 Jahr so sehr, dass sie sich für ihn auszogen und sexuelle Dinge an sich vollzogen.

In sechs Fällen traf sich der Mann mit seinen Opfern und vergewaltigte sie. Am Mittwoch gestand der Angeklagte die Taten. Er war schon bei seiner Verhaftung in weiten Teilen geständig. Bei einer Hausdurchsuchung waren mehr als 18.000 kinderpornografische Bilder und fast 2000 eben solche Videos beschlagnahmt worden.

Es gibt eine Verständigung

Im Vorfeld hatten Gericht, Staatsanwalt und Anwalt Jochen Stein eine Verständigung ausgehandelt. Diesen Deal verkündete Richter Martin Grote am ersten Prozesstag. „Im Falle eines umfassenden Geständnisses bieten wir Ihnen eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und drei Monaten und fünf Jahren und neun Monaten an“, so der Richter.

Darin enthalten ist eine Verurteilung von einem Jahr Haft. Im August 2018 wurde der Angeklagte im Amtsgericht Hannover wegen Verbreitung und Besitzes von kinderpornografischen Dateien verurteilt. Damals wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

M. wegen Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraft

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Angeklagte selbst bei realen Taten fotografiert und gefilmt hatte. Also ging er für zwei Monate Anfang 2019 in U-Haft. Und die Polizei konnte einiger seiner Opfer ausfindig machen. Das war harte Ermittlungsarbeit, weil die Taten zwischen 2010 und 2013 geschehen sind. Teilweise stritten die nun erwachsenen Frauen, das Geschehen ab. Sie hatten die sexuellen Manipulationen und Vergewaltigungen verdrängt.

Insofern macht die Verständigung großen Sinn. Denn eine Aussage hätte wohl für die jungen Frauen eine massive Retraumatisierung bedeutet.

Mädchen unter Fake-Profilen kennengelernt

Und der Angeklagte steht zu seinen Taten. Als er im Gericht fotografiert und gefilmt wird, bittet er um eine starke Verpixelung seines Konterfeis. Über ihn sei sein Kind identifizierbar. Laut den Ermittlern hörten die pädophilen Verbrechen auf, als sein Nachwuchs geboren wurde.

Nach dem Geständnis, dass sein Anwalt verlas, äußerte sich der Angeklagte. Auch eher ungewöhnlich in solchen Fällen. „Unter Fake-Profilen habe ich die Mädchen kennengelernt“, erzählt er. Für die Mädchen sei dieses Profil wohl sehr attraktiv gewesen. Bei den Treffen unter anderem in Wolfenbüttel oder Halle mit den Mädchen müsse „Mike“ aber mit seinem „Onkel“ kommen. Der „Onkel“ war Sebastian M. Der Angeklagte: „Es war immer das gleiche Schema.“

Von Thomas Nagel