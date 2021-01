Hannover: Angeklagter bestreitet Freundin angezündet zu haben

Hannover

Der untersetzte Ryszard B. (64) kommt am Gehstock in den Gerichtssaal. Grau melierte Haare, Brille mit Metallrahmen und schwarz-graue Strickjacke verleihen ihm ein biederes Äußeres. Laut Anklage ist der Biedermann ein Brandstifter. Mehr noch: ein grausamer Mörder. Am 26. Juni 2020 soll er seine Lebensgefährtin (57) mit Spiritus übergossen und angesteckt haben.

Am Donnerstag war Prozessauftakt. Es zeichnet sich ein spannender Indizienprozess ab. „Ich habe Izabel nicht angezündet. Ich weiß nicht, wie sie in Brand geraten war“, heißt es in seiner Erklärung.

Anzeige

Angeklagter verständigte den Notarzt

Der Tatort ist ein Klinkerbau. Das Mehrfamilienhaus in der Hoppenstedtstraße (Südstadt) mit seinen kleinen Balkons wirkt bescheiden. Eine ruhige Gegend. Um 2.40 Uhr am 26. Juni 2020 war es mit der bürgerlichen Ruhe vorbei. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Der Brandmelder raubte den Leuten den Schlaf.

Auch Ryszard B. rief 112. „Am Telefon habe ich regelrecht um Hilfe gebettelt.“ Der Anblick seiner brennenden Freundin habe ihn schockiert. Zuvor hatte sich das Paar wegen einer Lappalie in die Flicken bekommen. Da der Angeklagte keinen Hunger hatte, rührte er das Abendessen seiner Freundin nicht an. Es gab Streit, die Frau randalierte. Beide hatten getrunken.

Wollte Opfer vom Balkon springen?

„Sie hat gesagt, sie in ihrem Leben immer nur Idioten und Alkoholiker getroffen. Wenn man mich dazu rechnet, dann stimmt das auch“, heißt es in der Erklärung des Angeklagten. Der Angeklagte sagte, dass er keine intime Beziehung mehr zu ihr wollte. Die Frau wollte sich vom Balkon im dritten Obergeschoss stürzen. Er habe sie gerade noch davon abhalten können.

Richter Stefan Joseph wollte wissen, wo die leeren Wodka-Flaschen geblieben seien. Und was es mit der Flasche „altpolnischen Wodkas“ (Trinkspiritus mit 95 Prozent Alkohol) in der Küche auf sich habe? Laut des Angeklagten hat sich das Opfer im Wohnzimmer in Brand gesetzt. Dort fand die Polizei eine Flasche Brennspiritus.

Anwalt: Es fehlen objektive Beweise

In einer Prozesspause meinte Anwalt Pascal Ackermann: „Es gibt keinerlei objektive Beweise für die Schuld unseres Mandanten.“ Doch es gibt die Aussage des Notarztes (33). Er sprach das schwer verletzte Opfer auf polnisch an, weil sie nicht auf deutsch reden wollte oder konnte. Der Zeuge: „Sie sagt zu mir: Er wollte mich lebend verbrennen.“ Und: „Ich habe gebrannt wie eine Hexe.“ Bei der Polizei sagte der Notarzt, dass sie auch einen Namen des Täters genannt habe. Es war nicht der des Angeklagten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich hatte das Gefühl, dass sie Angst habe“, erzählte der Zeuge weiter. Die Frau sei in ihrem Bewusstsein nicht eingetrübt gewesen. Sie habe Fragen nach dem letzten Essen, Allergien und ihrem Alkoholkonsum beantworten können. Am 6. Juli erlag die Frau ihren Verletzungen in der MHH. Mehr als 50 Prozent ihrer Körperoberfläche war verbrannt. Für die Schwurgerichtskammer stellt sich die Frage: Unfall oder Mord?. Keine leichte Frage.

Von Thomas Nagel