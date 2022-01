Hannover: Andreas H. (59) narrte zahlreiche Anwälte

Hannover

Vier Aktenordner liegen vor Andreas H. (59) auf der Anklagebank. Die Papiere machen einen stark gebrauchten Eindruck. Im herrischen Ton unterbricht der Angeklagte mit Halbglatze und seitlich langen, grauen Haaren immer wieder Schöffenrichter Michael Siegfried. Andreas H. sieht sich als Justizopfer. Seit Mittwoch steht er wegen Betruges in 27 Fällen vor Gericht.

Und seine Opfer sind mit Bedacht gewählt. Es sind Anwälte. Und H. äußert sich zu jedem Fall wortreich. Unisono wiederholt er sinngemäß: „Dieser Anwalt war nie tätig für mich.“ Oder: „Der Anwalt hat ein inhaltlich falsches Schreiben an die Gegenseite geschickt.“

Angeklagter unterschrieb Honorarvereinbarung

So nahm der Angeklagte auch die Dienste eines bekannten Strafverteidigers (68) aus Hannover in Anspruch. „Er wollte mich beauftragen, verschiedene Anwälte zu verklagen, die zu seinem Nachteil gearbeitet hätten“, sagt der Jurist im Zeugenstand. Angesichts der schwierigen Fallkonstruktion forderte der Strafverteidiger 3000 Euro Vorauszahlung und ein Stundenhonorar von 300 Euro. Diese Honorarvereinbarung unterschrieb der 59-Jährige. Als Adresse gab er eine Anschrift in Tegernsee (Bayern) an. Schreiben an diese Adresse blieben in der Regel unbeantwortet.

Der Angeklagte erschien nicht mehr bei dem Anwalt. Für das eineinhalbstündige Beratungsgespräch stellte ihm der Jurist 470 Euro in Rechnung. Von dem Geld hat er nie etwas gesehen. „Der Angeklagte hat mich als Betrüger und Rechtsradikalen bezeichnet. Das ist ja irre“, sagte der Zeuge. „Ich muss die Rechnung erst bezahlen, wenn ein Tätigkeitsnachweis vorliegt“, behauptet H.

Befangenheitsantrag gegen den Richter

Die Geschichte des Angeklagten klingt unspektakulär. So schilderte er einem Rechtsanwalt (50) aus Laatzen im Juli 2017 folgende Geschichte: Seine Anwälte hätten eine Revisionsfrist nach einer Verurteilung zu einer Geldstrafe vor dem Landgericht München verstreichen lassen. Der Anwalt erinnert sich: „Der Angeklagte sagte mir, dass Geld keine Rolle spiele. Da sind bei mir alle Warnlampen angegangen.“ Als H. einen Vorschuss von 500 Euro bezahlen sollte, wurde er nicht mehr gesehen. Der Jurist forderte 142,80 Euro Beratungshonorar. Als das Geld nicht kam, erstattete der Jurist Strafantrag.

Bewundernswert ist die Ruhe, mit der Richter Siegfried den temperamentvollen Angeklagten immer wieder in die Schranken weist. Häufig lässt er die Fragen des Angeklagten nicht zu, weil sie mit dem Verfahren nichts zu tun haben. Andreas H. hat einen Befangenheitsantrag gegen ihn gestellt. Er lehnt auch seinen Pflichtverteidiger ab. „Schauen Sie mal ins Internet“, meint er über seinen Anwalt – einen ehemaligen Staatsanwalt. „Zeit-Online“ berichtete 2010 über den Juristen, weil er zu große Nähe zum Rotlicht-Milieu aufwies. Die Ermittlungen wegen Rechtsbeugung und Strafvereitelung verliefen im Sand.

Andreas H. sitzt in Untersuchungshaft. Es sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Normal ist das nicht, aber das ist auch kein normales Verfahren.

Von Thomas Nagel