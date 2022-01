Hannover

Die Leibniz-Universität Hannover (LUH) ist mit 29.089 Studierenden im laufenden Wintersemester die größte Hochschule in Niedersachsen. Im Semester zuvor waren es mit 29.439 Studierenden etwas mehr. Damit studiert knapp jeder fünfte Student, der an Niedersachsens Unis eingeschrieben ist, an der LHU. Das geht aus Daten des Landesamtes für Statistik hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Universitäten in Göttingen und Braunschweig.

Laut den Daten nahmen im vergangenen Oktober zum Start des Wintersemesters 3.525 Studierende im ersten Semester ihr Studium an der Leibniz-Uni auf. „Wir konnten die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger auf dem Niveau des Vorjahres halten“, freut sich Uni-Präsident Volker Epping und hat auch eine Erklärung, warum die LUH unter Studierenden so beliebt ist: „Die konstant hohe Beliebtheit liegt auch in unserem zukunftsweisenden Studienangebot begründet.“

3766 Studierende nehmen Medizin-Studium an der MHH auf

So startete im Wintersemester 2021/2022 beispielsweise der neue Studiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft, für den sich sofort mehr als 100 Studienanfänger entschieden haben.

Und so viele Studenten nahmen ein Studium an den anderen Hochschulen in der Landeshauptstadt auf: An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) schrieben sich 3766 Studierende ein, an der Tiho 2315, an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 1605 und an der Fachhochschule 9257.

Von Britta Lüers