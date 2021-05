Wolfgang Nebendahl (70) leidet an MS und ist auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Auf seinem Weg zur Physiotherapie wurde er in den vergangenen Wochen wiederholt an der Haltestelle zurückgelassen, da die elektrische Rampe an den Bussen immer wieder ausfiel – eine Folge des strengen Winters, da wiederholt Streu in die Mechanik geraten war.