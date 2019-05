Hannover

In allen Fahrtrichtungen staute es sich seit der Mittagszeit rund um den Aegi in Hannover – wegen eines Ampelausfalls. Von dem technischen Schaden betroffen war die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung von Friedrichswall, Willy-Brandt-Alle und Osterstraße. Die Polizei regelte daher den Verkehr, bestätigte Polizeisprecher Mirco Nowak. Trotzdem wurden Autofahrer gebeten, den Bereich um den Aegidientorplatz weiträumig zu umfahren. Gegen 14 Uhr meldete die Polizei via Twitter, dass die Ampeln wieder funktionieren.

Sperrung zudem am Aegi

Zusätzlich zum Ampelausfall wurde am Donnerstag eine Geradeausspur vom Friedrichswall in Richtung Schiffgraben abgesperrt. Schon vor Ostern hatte die Stadt Fahrbahnspuren am Aegidientorplatz gesperrt, um die Ampeltechnik zu erneuern. Für alle Verkehrsteilnehmer solle die Situation besser werden, hatte sie versprochen. Abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. Diese neu eingerichtete Sperrung wird noch bis voraussichtlich 15. Mai bestehen bleiben. Auch die Busse sollen künftig anders geführt werden. Deshalb wird auch an den Bordsteinen der Bushaltestelle gearbeitet.

Die Ampelschaltung soll laut Stadt weiter optimiert werden. Die Anlagen müssen noch an den neuen Verkehrsrechner angeschlossen werden. Das soll im Laufe der nächsten Wochen geschehen. Außerdem hat die Stadt einen neuen Radweg über den Aegidientorplatz angelegt.

Von NP