Hannover

Ruhe vor dem nächsten Sturm – das erwarteten wohl die meisten, nachdem OB Stefan Schostok am Dienstag angekündigt hatte, den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand zu stellen. In einer Sondersitzung wird der Rat darüber am Donnerstag, 16. Mai entscheiden. Doch noch während der Vorbereitung darauf und der Suche nach dem Nachfolger werden im Rathaus die nächsten Fässer aufgemacht – und der Inhalt ist explosiv.

Auf Vorstoß der FDP-Ratsfraktion sollen die Bündnispartner SPD und Grüne über eine Abwahl von Kulturdezernent Harald Härke nachdenken. „Wir müssen nach der Anklage wegen Untreue in besonders schwerem Fall darüber reden“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Gründe gebe es „mehr als genug“

Die Diskussion soll ergebnisoffen sein. „Schließlich wissen wir, dass Härke im November ohnehin in den Ruhestand treten könnte.“ Bei SPD und Grünen stößt die Idee auf Wohlwollen. SPD-Fraktionschefin Christine Kastning: „Gründe für eine Abwahl Härkes gibt es mehr als genug.“ Schließlich sei nicht nur der OB wegen der gesetzeswidrigen Zulagen an seinen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert angeklagt.

„Wir haben immer eine Gleichbehandlung der drei gefordert“, sagt Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis. Wenn der OB das Rathaus frühzeitig verlasse, sei das also auch im Fall Härke konsequent.

Mehrheit futsch ohne OB

Bei nächsten Ampeltreffen wollen die Bündnispartner das Problem klären – und ein weitaus größeres gleich mit. Wenn OB Schostok aus dem Amt scheidet (der Rat also mit Dreiviertel-Mehrheit seinen Antrag annimmt und das Innenministerium die Versetzung in den Ruhestand verfügt), verlieren SPD, Grüne und FDP die Mehrheit im Verwaltungsausschuss.

Wichtige und kontroverse Abstimmungen in dem Gremium waren bislang mit der Stimme des OB getroffen worden – beispielsweise die Suspendierung Härkes. Auch wenn nun die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette Schostok vertritt, ändert sich daran nichts. Da sie nicht Mitglied des Rates ist, darf sie im Ausschuss nicht mitentscheiden.

Patt in Sicht

Im Ausschuss wird ein Patt herrschen, bestätigt Stadtsprecherin Annika Schach. Die Ampel (SPD-Fraktion, Bündnis90/Die Grünen und FDP) habe fünf Stimmen und die Opposition, bestehend aus CDU-Fraktion, Gruppe Linke & Piraten sowie AfD-Fraktion, habe ebenso viel.

Von Vera König