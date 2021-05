Hannover

In diesem Jahr widmet sich die Polizei am Mittwoch, dem 5. Mai, wieder bundesweit dem Thema Verkehrssicherheit. Die Aktion „sicher.mobil.leben“ hatte im vergangenen Jahr wegen vermehrter Einsätze im Zuge der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Auch in Hannover werden daher Sonderdiensteinheiten zusätzlich zu den üblichen Streifen auf den Straßen unterwegs sein, um Verkehrssünder zu belehren und Vergehen zu ahnden.

„Haben keine schützende Karosserie um sich herum“

Im Fokus der diesjährigen Kampagne in Niedersachsen steht der Radverkehr. „Das Straßenbild hat sich in den vergangenen Jahren, gerade wegen immer besserer und einer stetig wachsenden Zahl von Fahrrädern und Pedelecs, deutlich verändert“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Das habe leider auch zu mehr Unfallopfern in diesem Bereich geführt.

Im Jahr 2020 zählte die Polizei in Niedersachsen insgesamt 370 Todesopfer im Straßenverkehr, darunter waren 51 Fahrrad- und Pedelec-Fahrende. Das sind 22 weniger als noch im Jahr zuvor. Trotz dieser positiven Entwicklung gehörten Radfahrer weiterhin zu der Gruppe der schwächeren Verkehrsteilnehmer, fügte Pistorius hinzu: „Sie haben eben, anders als Autofahrer, keine schützende Karosserie um sich herum.“

In Hannover mehr Radunfälle

In der Region Hannover allerdings sah das anders aus: Hier stieg ausgerechnet bei den Zweiradfahrern die Zahl der Unfälle. Insgesamt 2217 Radler wurden 2020 verletzt oder getötet. Im Jahr 2019 belief sich diese Zahl auf lediglich 1782. Die meisten Unfälle (1948) endeten zwar mit einer leichten Verletzung. Aber auch diese Zahl stieg deutlich – 2019 waren es noch 377 weniger. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 204 auf 261, die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer von sieben auf acht.

Doch sichere Mobilität betrifft alle Verkehrsteilnehmer. Daher werden die eingesetzten Beamten auch Autofahrer und Fußgänger ins Visier nehmen. „Tempoverstöße werden geahndet, aber auch wenn jemand zu Fuß eine rote Ampel überquert“, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Es gehe darum, an diesem Aktionstag einmal gebündelt alle möglichen Verstöße zu erfassen und weiterzuleiten. Entsprechende Zahlen könnten allerdings erst am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Von Andreas Krasselt