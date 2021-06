2013 wurden die ersten Ideen für die künstliche Surfwelle gegenüber dem Landtag öffentlich – nach acht Jahren Planung und Geld einsammeln für die 1,4 Millionen Euro Baukosten geht’s am Freitag los mit dem Bau der Leinewelle. Am Montag wurde der Bauzaun aufgestellt.

Es geht los: Am Freitag erfolgt der Spatenstich zum Bau der Leinewelle. Am Montag wurde bereits der hintere Bereich des Parkplatzes am Hohen Ufer abgesperrt für die bald beginnenden Arbeiten. Quelle: Behrens