Die IGS Badenstedt sieht sich am Limit: In einem emotionalen Brief hat die Vorsitzende des Schulpersonalrates um einen sofortigen Wechselunterricht gebeten. Abstandsregeln könnten nicht eingehalten werden, immer neue Auflagen machten die Schüler so nervös, dass sie inzwischen „kleine Pulverfässer“ seien. Die Gruppe Die Region hat am Dienstag ebenfalls das Szenario B gefordert.