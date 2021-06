Hannover

„Es ist wichtig, dass wir wieder am Start und präsent sind, und auch die Hannoveraner wieder rausgehen dürfen“, sagt Fred Hanstein, Chef des Schaustellerverbandes Niedersachsen. Ab Freitag, 25. Juni, bietet sich dafür wieder eine Gelegenheit, denn an diesem Tag öffnet für vier Wochen der „HannoPark“ auf dem Schützenplatz – ein Freizeitpark mit Biergärten, Fahrgeschäften und anderen Belustigungen mit Kirmescharakter. Der HannoPark läuft bis zum 25. Juli, der Eintritt beträgt zwei Euro und ist ein Hygienebeitrag der Besucher, sagt Fred Hanstein.

Denn: Unabhängig von stetig sinkender Inzidenzen mit jetzt unter zehn gibt es ein paar Vorschriften, die die Schausteller einhalten müssen. Dazu gehört eine Einlass-und Auslass-Situation, weshalb der HannoPark noch mal zusätzlich umzäunt ist, das Tragen der Mund-Nasen-Maske in der Warteschlange etwa und in Fahrgeschäften sowie das Hinterlassen der Anschrift über die Luca-App oder durch Eintragen in einer Liste beim Betreten der Biergärten. Möglicherweise würden diese Vorgaben noch abgeschwächt, grundsätzlich aber sollte jeder Besucher eine Maske bei sich haben, rät die Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover (AGVH) als Veranstalterin.

8900 Besucher dürfen auf den Schützenplatz

Auf den Platz dürfen in der Spitze bis zu 8900 Besucher gleichzeitig, eine „Corona-Ampel“ stellt optisch die Platzdichte dar: Grün bedeutet, es sind bis zu 8000 Besucher auf dem Platz, „Gelb“ symbolisiert eine Besucherzahl von 8001 bis 8900, und „Rot“ heißt warten, da die maximale Besucherkapazität ausgeschöpft ist. Besucher der Webseite www.fruehlingsfest-hannover.de können sich regelmäßig über den Stand der „Corona-Ampel“ informieren.

83 Schausteller sind auf dem Platz vertreten, darunter gibt es Fahrgeschäfte wie das Riesenrad, eine Achter- und Wildwasserbahn und Karussells. Festzelte gibt es nicht. Jeden Mittwoch ist ein Kindertag geplant mit starken Preisnachlässen und Aktionen wie dem Meet & Greet mit Anna, Elsa und Olaf aus der Eisprinzessin am 30. Juni und dem Besuch von Comic-Superhelden wie Hulk, Superman und Spiderman am 7. Juli jeweils von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Hoffnung auf 150.000 Besucher in vier Wochen

Geöffnet ist der HannoPark von Mittwoch bis Freitag jeweils von 15 Uhr bis 23 Uhr, Sonnabend und Sonntag öffnet er eine Stunde früher. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Der Haupteingang befindet sich am Gilde-Tor und ein Behelfseingang am Hanöversch Tor. Dazu gibt es acht Ausgänge beziehungsweise Notausgänge. Der Sicherheitsdienst der Firma ToSa betreut die Veranstaltung. Die AGVH hofft auf 150.000 Besucher in diesen vier Wochen.

Von Andreas Voigt