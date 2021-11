Hannover

Flohmarktfreunde können frühestens wieder Mitte Februar nächsten Jahres über den Altstadtflohmarkt in Hannover schlendern und bummeln. Unabhängig der aktuell steigenden Corona-Zahlen und der zu erwartenden weiteren Einschränkungen für Versammlungen in den kommenden Wochen, hat die Hannover-Veranstaltungs-Gesellschaft (HVG) nun endgültig ein Schlussstrich gezogen unter allen Bemühungen, in diesem Jahr doch noch einen Flohmarkt anzubieten.

„Es fehlt schlicht der Platz. Durch den Weihnachtsmarkt und der Baustelle für die Leinewelle könnten wir den Flohmarkt nicht in gewohntem Umfang anbieten. Und das wird der Veranstaltung nicht gerecht“, sagt HVG-Chef Hans Nolte. Dazu kämen Corona-Auflagen wie die 2-G-Bestimmungen und vor allem das Einzäunen des Areals beidseitig entlang des Hohen Ufers – Bauzäune von mehreren Kilometern Länge wären nötig, hat die HVG errechnet. „Das hat keinen Zweck für uns.“ Es gehe das Flair verloren. Der Flohmarkt Hannover – immerhin der älteste Deutschlands – pausiert seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flohmarkt Langenhagen macht erst einmal weiter

Mit „Respekt vor dem Flohmarkt“ will die HVG nun 2022 neu starten, doch ganz einfach werde ein Neustart wohl nicht, glaubt Hans Nolte. Einige der rund 130 Händler und Kleingewerbetreibenden vom Flohmarkt seien etwa nach Langenhagen oder zu anderen Flohmärkten abgewandert. Sie wieder zu gewinnen, werde eine Herausforderung. Denn: Die Konkurrenz ist nach wie vor am Markt.

Wer auf Flohmärkten stöbern möchte, fährt zurzeit nach Langenhagen, wo auf dem Parkplatz der Pferderennbahn Neue Bult oder nach Großburgwedel zum Ikea-Parkplatz, wo Flohmarkthändler wöchentlich ihre Stände aufbauen. Unter Corona-Auflagen. Die Flächen sind abgezäunt, und es gelten Ein- und Ausgangskontrollen. Aktuell denkt die Stadt Langenhagen nicht daran, den Flohmarkt auf der Neuen Bult von sich aus einzuschränken. Es würden die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes und gegebenenfalls die Allgemeinverfügungen der Region Hannover umgesetzt, hieß es aus dem Rathaus am Freitag. Und die erlauben zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Flohmarkt.

Von Andreas Voigt