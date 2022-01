Hannover

Mit viel Kraft wuchtet René Jopek den gut zwei Meter hohen Tannenbaum über den niedrigen Holzzaun. Sein Kollege Torsten Heinsohn muss kurz den Kopf beiseiteziehen, um nicht von den Nadeln im Gesicht gekratzt zu werden. Dann nimmt er das weihnachtliche Überbleibsel und wirft es mit Schwung in den Aufnahmeschlund des Müllwagens. Die Müllpresse übernimmt den Rest. Mit lautem Knacken wird der Stamm zerkleinert, um in dem Ladebauch des 7,5 Tonners Platz zu finden.

Seit einer Woche sind die Mitarbeiter des Abfallentsorgers Aha mit drei Sperrmüllfahrzeugen unterwegs, um an den mehr als 200 Sammelstellen in der Stadt alte Tannenbäume einzusammeln. Noch bis zum 21. Januar dauert die Aktion, solange können dort auch noch alte Weihnachtsbäume abgestellt werden. Eine Übersicht über die Sammelstellen steht auf der Internetseite von Aha. An diesem trüben Montagvormittag sind sie unter anderem an der Bödekerstraße, Ecke Friesenstraße im Einsatz, wo die Bäume fein säuberlich hinter den Schutzzäunen der Straßenbäume gestapelt sind.

Äste nicht absägen, Baum nicht verpacken

Das Einladen ist anstrengend. Auch wenn sie nadeln, haben Tannen und Fichten doch ihr Gewicht. Über abgesägte Äste freut sich Jopek dennoch nicht. Das macht den Stamm zwar leichter und auch leichter handhabbar. „Aber dafür müssen die Kollegen dann die ganzen liegen gebliebenen Äste mühsam einsammeln“, sagt er und zeigt auf den grünen Nadelteppich zu seinen Füßen.

Vereinzelt stecken die Bäume in Plastiksäcken, einer mit Wurzelballen sogar in einem Blumentopf. Das macht zusätzliche Arbeit. Denn diese Fremdmaterialien müssen wie auch Christbaumkugeln oder Lametta aussortiert werden. Schließlich soll aus den Weihnachtsbäumen wertvoller Kompost werden.

Die Fotoserie zeigt den Weg der ausgedienten Weihnachtsbäume von der Sammelstelle bis zur Verwertung auf der Deponie.

Auf den Deponien geschreddert

Dazu werden die Bäume auf eine der drei Deponien in Burgdorf, Lahe und Kolenfeld gebracht und dort jeweils zunächst auf zwei Haufen verteilt, um die in Plastik verpackten Exemplare auszusortieren. Dann aber wartet ein großer Superschredder auf sie. Kleingehäckselt kommen sie dann in den Kompost. „Dort werden sie als wertvolles Strukturmaterial untergemengt und dienen der Belüftung“, so Aha-Sprecherin Helene Herich.

So läuft’s im Umland In den Umlandgemeinden gibt es keine speziellen Sammelstellen für Weihnachtsbäume. Dort werden die ausrangierten Tannen und Fichten zusammen mit dem Biomüll abgeholt – und zwar zu den jeweils üblichen Abfuhrterminen für Bioabfall ebenfalls noch bis zum 21. Januar. Dafür müssen die Bäume bis spätestens sechs Uhr am Abfuhrtag an der Gehwegkante der Fahrbahn bereitgelegt werden. Es gibt allerdings einiges zu beachten: Bäume oder Baumteile in Plastiksäcken werden nicht mitgenommen. Die Bäume dürfen auch nur eine maximale Länge von 1,50 Meter und eine maximalen Stammdicke von 15 Zentimetern haben. Was darüber hinaus geht muss vor der Abholung zurechtgestutzt und zerkleinert werden. Zweige sollten am besten mit einem Bindfaden gebündelt werden. Christbaumschmuck muss restlos entfernt werden. Wer nicht auf den Abfuhrtag warten möchte, kann seinen Baum natürlich auch selbst wegbringen. Ausgediente Weihnachtsbäume werden auf allen Deponien und Wertstoffhöfen sowie bei allen 53 landwirtschaftlichen Grüngutsammelstellen in der Region angenommen.

Im vergangenen Jahr wurden in der Region Hannover insgesamt 390.000 Weihnachtsbäume eingesammelt. In diesem Jahr könnten es etwas mehr werden, meint Herich, da wegen der Pandemie möglicherweise mehr Familien die Feiertage zu Haus mit Baum verbracht haben. Das Gesamtgewicht habe bei rund 700 Tonnen gelegen. Da jedes Fahrzeug nur 5,5 Tonnen transportieren kann, waren das rund 130 Touren.

Von Andreas Krasselt