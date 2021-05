Hannover

Sie brauchte etwas Schwung am Anfang, doch jetzt scheint das Projekt ins Rollen zu kommen: Seit dem Start im Frühjahr 2019 hat die kostenlose Smartphone App Bike Citizens rund 260.000 Radfahrten mit etwa 1,7 Millionen gefahrenen Kilometern in der gesamten Region Hannover aufgezeichnet und den Verkehrsplanern ein erstes zuverlässiges Bild vom Nutzungsverhalten der Radfahrer geliefert. „Wenn wir die Daten systematisch erfasst haben, können wir in die weitere Radwegeplanung gehen“, sagte Projektplanerin Sina Wenning von der Region am Dienstag im Verkehrsausschuss. Dies gelte für alle 21 Regionskommunen.

Die Rad-App hat jüngst sogar den Deutschen Fahrradpreis abgeräumt, und zwar in der Kategorie Service. Die ganzheitliche Radverkehrsstrategie, die sich durch die anonymisierten GPS-Daten aus der Bike Citizens Hannover App ergeben, hätte die Jury überzeugt, so Wenning weiter. In diesem Jahr will die Region die sogenannte BikeBenefit-Aktion – das Radeln gegen Belohnung – vom 17. Mai bis 22. September wieder aufleben lassen, mit der sie im vergangenen Jahr die Zahl der App-Nutzer von ehemals 7000 verdoppelt hatte.

Touren entlang des Mittellandkanals sind besonders beliebt

„Wir wollen noch mehr Nutzer gewinnen, um die Verkehrsmengenkarte noch genauer machen zu können“, so die Projekt-Managerin weiter. Im vergangenen Jahr gab es etwa für eine bestimmte Anzahl Touren etwa Gratis-Kaffees in Bäckereien oder Flickzeug in Radläden oder Rabatte in Museen. Bezahlt wurde mit der fiktiven Währung „Finneros“, die der Radler in seiner App angesammelt hatte. Das soll in diesem Jahr wieder so sein.

Aus den bisherigen eingelesenen Daten kann die Region inzwischen ablesen, dass Radfahrer besonders gerne am Mittellandkanal entlangfahren, im Bereich des Maschsees und offenbar ebenfalls gerne Querrouten durch die Eilenriede nutzen. „Die werden sogar stärker angenommen als zum Beispiel der Radweg entlang der Hildesheimer Straße“, sagte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Interessant für die Planer ist auch, dass die Hohenzollernstraße entlang der Eilenriede besonders beliebt ist, die viel befahrene Bödekerstraße parallel dazu aber gar nicht. Der Volgersweg in die Innenstadt gehört ebenfalls zu den viel befahrenen Straßen.

App soll auch für den Rad-Tourismus genutzt werden

Wartezeiten etwa an Ampeln werden ebenfalls registriert. Ergebnis: Je näher es in die Innenstadt geht, desto länger und öfter sind die Wartezeit. Besonders kritisch sind die Wartezeiten am Emmichplatz und an der Kreuzung Marienstraße/Ecke Sallstraße in der Südstadt. Es gibt aber auch viele Punkte in der Stadt, an denen der Radverkehr scheinbar problemlos rollt.

Verkehrspolitiker schlugen vor, die Rad-App auch für den Tourismus zu nutzen. Man könne sich etwa die Fahrrad-Routen zu Sehenswürdigkeiten genauer anschauen und dann analysieren, dass die Tour nicht gut angenommen oder wann sie abgebrochen werde, um dann reagieren zu können. Einige Abgeordnete hatten außerdem Interesse an einer exakten GPS-Auswertung für ihre Wohnort-Kommune im Umland.

Von Andreas Voigt