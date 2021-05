Hannover

Alle Schulen Hannovers ans Netz – bei der Umsetzung ihres Medienentwicklungsplanes macht die Stadt nach eigenen Angaben gute Fortschritte. Ihr Ziel, alle 100 Schulen zumindest mit einem Basis-WLAN-System bis Ende 2022 auszustatten, sei aller Voraussicht nach zu halten. Aber: In immerhin 40 Schulen sind weniger als 60 Prozent der Unterrichtsräume mit Netzwerkdosen ausgestattet – für eine WLAN-Ausstattung müssen zwei Netzwerksteckdosen vorhanden sein, damit auch die digitale Schultafel funktioniert. Die Arbeiten will die Stadt in den Oster-und Sommerferien 2022 ausführen lassen, teilte die Schulverwaltung am Mittwoch im Schulausschuss mit.

Die gute Nachricht: In 37 weiteren Schulen haben bereits über 60 Prozent der Unterrichtsräume zwei Netzwerksteckdosen, so dass dort nur kleinere Baumaßnahmen notwendig seien. Sie können davon ausgehen, recht schnell komplett mit WLAN ausgestattet zu werden, denn die Stadt will eine Priorisierung nach (rascher) baulicher Umsetzbarkeit vornehmen.

Grundschule und IGS Kronsberg bekommen Vollausstattung

Alle Schulen bis Ende 2022 mit Basis-WLAN auszustatten – diese Zeitschiene hält Regina Kramarek (Grüne) für sehr ambitioniert, wo „doch bislang nur 20 Schulen ausgestattet sind“. Malte Clemens von der Stadt erläuterte, dass man dies schaffen werde, man habe nur die 20 Schulen aufgelistet in der Vorlage, bei denen zeitnah ein Vollausbau vorgenommen werde, da dort größere Baumaßnahmen anstünden oder schon durchgeführt werden.

Neben den zwölf Schulen, die im Rahmen eines Pilotprojektes digital bereits voll ausgestattet sind wie das Gymnasium Limmer oder die IGS Linden, will die Stadt in diesem Jahr in drei Schulen die Vollausstattung etwa mit Digitaltafeln auf den Weg bringen: bei der Grundschule Kronsberg, der IGS Kronsberg und beim Gymnasium Sophienschule. Bei diesen Schulen saniert die Stadt aktuell stark oder baut neu. 2022 kommen dann die Grundschulen Kastanienhof und Buchholz-Kleefeld II, die IGS Südstadt und die Gymnasien Leinizschule, Lutherschule, Schillerschule und Tellkampfschule.

Noch keine Lösung bei den mobilen Leihgeräten für Lehrer

Weiterer Plan: Schulen, bei denen große Sanierungen oder Neubauten anstehen, sollen dieses und nächstes Jahr dann ans Glasfasernetz der Landeshauptstadt angeschlossen werden – das sind 22 Schulen, so die Verwaltung. 20 weitere Schulen werden durch die Breitbandförderung des Bundes versorgt, für 57 weitere Schulen sucht die Stadt einen Telekommunikationsanbieter. Bei der Suche ist die Region Hannover federführend.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Voran kommt die Stadt auch bei ihrem Angebot „schulen-hannover.de“ mit Fortbildungsangeboten für Lehrer und unter anderem Hilfe bei der digitalen Schulorganisation. Dieses Angebot werde immer stärker angenommen, so die Stadt. Bei den mobilen Leihgeräten für Lehrer kam die Stadt dagegen noch nicht voran – eine Trägerschaft und damit eine Kostenübernahme beim mobilen Lernen lehnt sie bislang ab und verweist auf die Zuständigkeit des Landes. Zu klären auch die Frage der Zuständigkeit bei Wartung, Reparatur oder Neubeschaffung. Für den Schul-Support fühlt sie sich hingegen zuständig, hier will sie externe IT-Fachkräfte für die Schulbetreuung gewinnen.

Schulcontainer sollen auch WLAN erhalten – Stadt skeptisch

WLAN auch in den mobilen Raumeinheiten, den Schulcontainern: Auf Wunsch der Schulpolitker soll die Stadt auch in den Containern WLAN möglich machen, die bis zu zwei Jahren stehen. Das hatte die Stadt bislang abgelehnt, da die Installation an einigen Standorten zu aufwendig sei für die kurze Zeit der Container-Aufstellung. „Es ist nun mal so, dass wir in Hannover nicht überall im Stadtgebiet eine gute und ausreichende Breitbandausstattung haben“, so Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski am Mittwoch. Müsse man verkabeln, werde das sicher Auswirkungen auf die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes haben.

Was machbar sei, wisse man natürlich nicht, so CDU-Schulpolitikerin Stefanie Matz. „Es aber nicht zu versuchen, ist Quatsch.“ Es sei komisch, dass man überhaupt noch über WLAN in den Containern reden müsse. „Das ist wichtig, wir brauchen dort WLAN und sollten keine Zeit mehr verlieren“, sagte Julian Klippert von Die Fraktion. In einem Eilantrag hatte die CDU zudem erreicht, dass die zwölf Container-Klassenräume der Jahrgangsstufen acht bis elf an der Leibnizschule ausgestattet werden.

Von Andreas Voigt