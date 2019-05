Hannover

Sommerferien ohne Langeweile: Rund 500 Veranstaltungen hat Feriencard-Organisatorin Doris Wesche mit ihrem Team für Hannovers Jugend zusammengetragen – übrigens zum letzten Mal. Nach mehr als 20 Jahren Einsatz für die Feriencard geht sie nach diesem Sommer in die Altersteilzeit.

Bei ihrem letzten Projekt hat sie besonders darauf geachtet, dass es viele Veranstaltungen gibt, in denen Inklusion gelebt und erlebt wird. „Es gibt zahlreiche Aktionen, die darauf besonders Rücksicht nehmen. So ist der Ferienalarm beispielsweise ein inklusives Angebot. Auch wenn ein Kind einen besonderen Assistenzbedarf hat, ist das kein Problem. Wenn die Eltern das vorher anmelden, kümmern wir uns darum“, verspricht Wesche.

Das Prozedere

130 Anbieter haben für ein buntes Programm gesorgt, vieles kann man spontan besuchen, für andere Aktionen braucht man wieder eine Anmeldung. Wenn man sich die Angebote gut legt, kann man sein Kind in den fünf vollen Ferienwochen täglich kostenlos von 10 bis 16 Uhr in spannenden Aktionen unterbringen. Neben vielen bekannten Highlights gibt es ganz neue Angebote – zwei brandaktuelle Schwerpunkte sind die Themen „Klimaschutz“ oder auch „Respekt im Netz“.

Neu ist in diesem Jahr das Anmeldeverfahren. Nicht wundern: Deshalb gelten auch die alten Passwörter nicht mehr. Vom Prozedere läuft es aber fast so wie gewohnt: Von kommendem Montag bis zum 10. Juni ist die Anmelde-Wunschliste online. Dann werden im Onlineverfahren die Plätze verteilt. Ab dem 17. Juni können dann die Restplätze online gebucht werden. Das Feriencard–Büro ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 0511/16 84 90 52 für Fragen erreichbar.

In der Wildnis bestehen

Wer herausfinden will, wie man in der Wildnis lebt und wie gut man sich dabei fühlt, kann die „Abenteuer Wildnis-Woche“ besuchen. Vom 5. bis 9. August läuft das Camp im Abenteuernaturgarten in Kirchrode, Veranstalter ist der Verein Janun Hannover. Die Kinder tauchen in die Geheimnisse der Natur ein, üben sich in vielen Fertigkeiten von Naturvölkern, wie Feuermachen ohne Streichhölzer, Körbe aus Pflanzen herstellen, Trinkwasser finden, Schutzbehausungen bauen und sie lernen die Sprache der Vögel. Ein Highlight zum Schluss ist die Nacht, die gemeinsam im Tipi im Wald verbracht wird.

Ohne Ende Baden gehen

Kostenloser Eintritt in viele Freibäder: Für viele Kinder und Jugendliche ist dieses tolle Angebot Grund genug, um eine Feriencard zu kaufen. Diese Freibäder können in den Ferien so oft gratis besucht werden, wie man will: das Lister Bad (Am Lister Bad 1), das Misburger Bad ( Ludwig-Jahn-Straße 1), das Ricklinger Bad (Kneippweg 25), das Naturbad Hainholz (Voltmerstraße 56), das Nord-Ost-Bad (Podbielskistraße 301) und das Kleefelder Annabad (Haubergstraße 17). Wer Lust hat, kann im Annabad für sechs Euro außerdem sein Schwimmabzeichen beim Bademeister ablegen.

Bäume erklimmen

Schon seit Jahren ist der Hochseilgarten Wakitu in der Eilenriede Teil des Ferienprogramms, und jedes Jahr wieder sind die Kletteraktionen schnell ausgebucht. Es gibt Kletternachmittage für Neun- bis 16-Jährige, Mädchenklettern, Zwergenklettern für Schulkinder ab sieben Jahren, Rätselklettern mit Schatzsuche in den Baumwipfeln und viele tolle Angebote mehr.

Eine ganz besondere Erfahrung für die ganze Familie ist übrigens das Familienklettern im Seilgarten – dieses Jahr gibt es zusätzlich ein Kletterangebot für Väter mit ihren Kindern.

Auf Reisen gehen

Besondere Angebote außerhalb der Feriencard bietet der Jugend-Ferien-Service mit den „Ferienhits 2019“ – tolle Freizeiten über mehrere Tage. Noch sind fast überall Plätze frei, so im Sommercamp 2 in Otterndorf und im Feriendorf Eisenberg in Kirchheim. Restplätze gibt es auf der Freizeitanlage Wennigsen und bei den Segel-, Surf- und Kitesurfcamps in Mardorf.

Eine besondere Fahrt für 16- bis 20-Jährige ist die Jugendreise nach Bristol vom 24. bis 30. Juli. Wer gerne Comics zeichnet und Street-Art mag, ist bei der Fahrt „Wallace & Gromit meet Wilhelm Busch“ richtig

Polizeiarbeit kennenlernen

Jedes Mal wieder ein absoluter Magnet für alle Kinder: die Polizei. Auch für diese Feriencard hat sich die Polizei viel ausgedacht, um den Jugendlichen ihre Arbeit näher zu bringen. Man kann mit den Beamten auf Verbrecherjagd gehen, die Hundestaffel besuchen, die Polizeiinspektion Hannover Süd oder die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen besuchen. Ein Highlight ist auch das große Fest der Bereitschaftspolizei, bei dem man Polizeifahrzeuge, Wasserwerfer und Polizeipferde aus der Nähe ansehen kann oder miterlebt wie ein Polizeihubschrauber landet.

Clips produzieren

Ob Hasskommentare bei Facebook, diskriminierende Fotos bei Instagram oder Shitstorms bei Twitter – Hass im Netz ist keine Seltenheit. Fast täglich begegnen Jugendliche unangemessenen Inhalten oder kränkenden Posts. Hass im Netz ist nicht nur verletzend und demütigend, sondern im schlimmsten Fall eine echte Bedrohung für die Betroffenen. Umso wichtiger ist es, auf respektloses Verhalten zu reagieren, Gemeinsam will der Veranstalter Juuuport mit Kindern am Mittwoch, 17. Juli, im Haus der Jugend einen Videoclip gegen Hass und für mehr Respekt im Netz produzieren.

Das Klima schützen

Klimaschutz ist das große Thema in den zwei Wochen vom „Prima-Klima-Camp“ (8. Juli bis 19. Juli). Dort gibt es einen Power-Parcours mit den Naturerklärern Lili & Claudius, einen Energie-Hip-Hop, Umwelt-Entdeckerpfade rund um den Klimaschutz, viele Kreativaktionen, Spiele ohne Grenzen und mehr.

Ein Kurs läuft über eine Woche, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Organisiert wird das Camp von der Otfried-Preußler-Schule und dem Turn-Klubb zu Hannover, zusammen mit dem Verein „Aktiv Dabei Sein“ und Down-Syndrom Hannover.

Schlaue Kleidung nähen

Summerschool für Schülerinnen: „Smart Fashion“ steht vom 9. bis 12. Juli im Zukunftslabor Mint der Hochschule Hannover auf dem Programm. Mädchen können in der Zeit sehr kreative, vor allem auch besondere Nähprojekte angehen. Denn die Kleidung wird mit einem Mikrocontroller, LEDs und leitfähigem Garn benäht und durch Programmieren von Sensoren und Mikrocontrollern „intelligent“ gemacht. Unterstützung bekommen die Kinder von Studierenden der Hochschule Hannover aus dem Bereich des Modedesigns und der Elektrotechnik. Natürlich darf man sein Kleidungsstück danach mit nach Hause nehmen.

Uni spielen

Drei Wochen Mitmach-Uni gibt es beim Sommercampus vom 8. bis 12. Juli, 15. bis 19. Juli und 5. bis 9. August. An sechs Orten können Nachwuchsstudenten an Workshops teilnehmen. Es gibt Exkursionen, die Kinder können sich in Wettkämpfen messen, sich mit digitalen Medien vertraut machen, mit Pinsel, Stiften und Farben, Klebstoff und Textilien kreativ sein, es gibt Ausflüge in die Natur und vieles mehr. Der Campus läuft täglich von 9 bis 15 Uhr über drei Wochen. Jede Woche suchen die Kinder sich zwei Workshops aus, die sie dann besuchen können.

Gemeinsamkeit erleben

Wie gut und einfach Inklusion funktionieren kann, das wollen die Organisatoren in diesem Jahr Kindern und Eltern zeigen. Es gibt viele Veranstaltungen, die auf die Besonderheiten aller Menschen Rücksicht nehmen und einladen, sie zu erleben. So ist das zweiwöchige „Prima-Klima-Camp“ und die Waldwoche am Lister Turm von dem Verein „Mittendrin inklusiv“ gestaltet. Auch zum ersten Mal offen für alle Kinder ist der beliebte „Ferienalarm“ im Haus der Jugend. Hier können Eltern gegebenenfalls im Vorfeld einen Assistenzbedarf anmelden.

Die Feriencard Für neun Euro (mit dem Hannover-Aktiv-Pass kostenlos) kann man die Feriencard ab Montag, dem 13. Mai, an folgenden Stellen kaufen: im Haus der Jugend, im Neuen Rathaus, in Stadtbibliotheken, Stadtteilzentren und Kulturtreffs, in Bürgerämtern, beim Hannover Tourismus Service und im Üstra-Service-City-Center sowie in Schwimmbädern und anderen Institutionen. Bis zum 10. Juni ist die Anmelde-Wunschliste online geöffnet. Mit dem Anmeldebogen aus dem Feriencard-Tageskalender können Wünsche auch schriftlich an das Feriencard-Büro geschickt werden (Ihmeplatz 5, 30449 Hannover). Anmeldung und mehr Informationen unter: www.feriencard-hannover.de

Von Maike Jacobs