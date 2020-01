Aktivisten zeichnen Rat mit Negativpreis aus

Hannover

„And the Miethai goes to...“ Während in Los Angeles am 10. Februar die Oscars für herausragende Leistungen rund um das Thema Film verliehen werden, wurde bereits am Donnerstagabend Hannovers Rat eher unrühmlich ausgezeichnet – mit dem „Mega-Miethai“. Dahinter steckt das Kollektiv „ Nordstadt solidarisch“, das gegen die aktuelle Wohnungspolitik der Stadt mobil macht.

Gegen 17:30 Uhr hatten sich vor dem Neuen Rathaus etwa 25 Anhänger der Interessengemeinschaft versammelt, um den plüschigen Negativpreis in der Ratsversammlung zu überreichen. Doch so weit kam es nicht, bereits am Eingang wurden die Aktivisten von der Polizei am Eintreten gehindert. Grund: Die Aktion sei eine nicht angezeigte Versammlung, so Polizeisprecherin Antje Heilmann.

Eine Preisverleihungsrede, die ursprünglich vor dem Rat gehalten werden sollte, wurde daraufhin vor der bewachten Tür abgehalten. Dazu rollten die Aktivisten ein Banner mit dem Slogan „Die Scheiss Mieten sind zu hoch – keine Rendite mit unseren Wohnungen“ aus.

Stadt-Protokollchef Christian Held, der zu den Aktivisten vor das Rathaus gekommen war und darum bat „die Sitzung bitte nicht zu stören“ und stattdessen „einen Termin“ zu machen, nahm am Ende den Preis an.

„ Nordstadt solidarisch“ hat im vergangenen Jahr bereits sechs Mal den „goldenen Miethai“ für die aus ihrer Sicht dreistesten Vermieter und Immobilienkonzerne verliehen. Bei einer Versammlung sollen 250 Nordstädter „über die Lautstärke des Buhens“ abgestimmt haben, wer den „Mega-Miethai“ bekommt, so ein Sprecher des Kollektivs.

Von Jens Strube