Hannover

Das mehrstöckige Haus am Klagesmarkt 8 stand anscheinend schon einige Zeit leer. Am Mittwochabend besetzten Aktivisten das Gebäude. Sie hängten zwei Banner aus dem Fenster. Auf einem steht „Keine Profite mit der Miete“.

Auf ihrem Blog „Enteignen jetzt“ rechtfertigten sie die Aktion: Hannover sei mittlerweile bei der Miete die elftteuerste Stadt in Deutschland. Am Klagesmarkt solle „ein Wohnprojekt entstehen, in dem Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation leben können. Zudem soll in den Ladenflächen im Erdgeschoss Raum für kulturelles und politischen Aufeinandertreffen geschaffen werden“.

Von RND/sbü