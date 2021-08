Hannover

Etwa 20 Menschen hatten sich am Freitagabend am Schillerdenkmal versammelt um auf bessere Arbeitsbedingungen für Fahrer von Lieferdiensten aufmerksam zu machen. Im Rahmen des bundesweiten „Aktionstag für Arbeitsrechte“ des Vereins „Aktion gegen Arbeitsunrecht“ wurde unteranderem ein besserer Arbeitsschutz und unbefristete Verträge für die Angestellten der Lieferdienste „Lieferando“ und „Gorillas“ gefordert.

In Hannover unterstützen Mitglieder der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union, kurz FAU, die Aktion, nur ein Fahrer sei zum Schillerdenkmal gekommen. „Wir wollen uns mit den Fahrern solidarisch zeigen“, so FAU-Mitglied Claudia Felber. Generell habe der Job als Fahrer durchaus auch Vorteile, beispielsweise flexible Arbeitszeiten. „Mit angepassten Arbeitsbedingungen ist das eigentlich ein guter Job“, so Felber.

Lieferando bietet unbefristete Verträge an

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen liegt laut eigener Aussage auch Lieferando am Herzen. Am Aktionstag gab das Unternehmen bekannt, künftig unbefristet Verträge für die Fahrer zu haben. Es sei Zufall, dass diese Ankündigung an diesem Tag erfolge. „Wir haben die Entfristung seit Monaten vorbereitet. Das hat mit der heutigen Guerilla-Aktion nichts zu tun“, so Oliver Klug, Lieferando-Pressesprecher. Die Einführung der unbefristeten Verträge sei der richtige Schritt.

Der Lieferdienst Gorillas, der sich auf die schnelle Lieferung von Supermarkt-Artikeln spezialisiert hat, verweist bei einer Anfrage auf die Internetseite des Startups. Dort heißt es, dass alle „Rider“, wie Fahrer der Lieferdienste häufig genannt werden, festangestellt seien, über die Befristung der Verträge gibt es an dieser Stelle keine Infos. In einem weiteren Statement sprechen sie ihre Zustimmung für einen Betriebsrat aus. „Die Wahl eines Betriebsrats zu unterstützen und zu erleichtern, ist nicht nur unsere Pflicht, es ist auch unsere Überzeugung“, heißt es in dem Statement. Das Unternehmen wolle dafür unter anderem dem Wahlvorstand Räumlichkeiten für Versammlungen zur Verfügung stellen.

Betriebsräte bestehen bereits oder sind in Planung

Bei Lieferando gibt es bereits einen Betriebsrat. Dieser habe unter anderem Einblick in den Code der App gehabt, die Lieferando zum Tracking der Fahrer während ihrer Fahrten verwendet. Auch das Thema Apps, die die Lieferdienste zum Tracken der Lieferanten während der Lieferungen verwenden, ist beim Aktionstag ein Kritikpunkt. „Keine Total-Überwachung“ lautet eine Forderung.

Lieferando: „App ist unerlässlich“

Lieferando-Sprecher Klug verweist dabei auf die geltenden Datenschutzbestimmungen der Fahrer-App von Lieferando, sie werde nicht für eine „unzulässige Leistungskontrolle“ verwendet. „Die App ist unerlässlich, damit der Lieferservice funktioniert. Wir können Aufträge von Restaurants nicht per Fax an unseren Fahrer übermitteln“, so Klug.

Von Stella-Sophie Wojtczak