Hannover

Auf den ersten Blick fällt er gar nicht auf. Wirkt wie einer von vielen in der Eilenriede. Dabei breiten sich junge Bäume seiner Gattung schon seit Jahren massiv aus: der Ahorn. Kilometerweit prägt er am Rand von Rad- und Fußwegen vor allem im südlichen Teil des Stadtwaldes das Bild. Wird die Eilenriede zur Monokultur? „Wenn wir Förster nicht einschreiten, könnte der schnell wachsende Ahorn andere Bäume im Stadtwald verdrängen“, sagt Felix Bettin, Leiter des städtischen Forstbetriebs.

Der Ahorn legt ein enormes Tempo vor: Bis zu 60 Zentimetern an Höhe schafft etwa der Spitzahorn pro Jahr. Der klassische Eilenriedebaum Eiche dagegen braucht schon vier bis fünf Jahre, um auf zwei Meter zu kommen. Doch so weit kommt es – im Schatten des Ahorns – nicht. „Ohne ausreichend Licht hat unsere Eiche keine Chance“, so Bettin. Zudem verbreitet sich der Ahorn über seine propellerartigen Samen deutlich weiter als eine Eichel, die schlichtweg am Stamm herunterfällt.

Ahorn macht den Klimawandel gut mit

Das wissen auch die Stadtförster. Eine Erhebung von 2012 hat ergeben, dass sich Hannovers Stadtwaldbestand erheblich ändern wird. Bettin zeigt auf eine Tortengrafik: „Derzeit nimmt die Eiche rund 35 Prozent der Fläche ein“, sagt der Förster und zeigt auf das gelbe Tortenstück, dass etwa ein Drittel des gesamten Grafik-Kuchens ausmacht. „Wenn wir nichts tun, sieht es in 200 Jahren hier so aus.“ Bettin holt eine zweite Tortengrafik hervor. Das gelbe Kuchenstück „Eiche“ ist zu einem hauchdünnen Streifen von gerade mal 0,6 Prozent geworden. Die eilenriedetypische Eiche ist so gut wie verschwunden. Ihren Platz hat dann vor allem der Ahorn eingenommen.

Ein Grund dafür könnte auch der Klimawandel sein. „Generell scheint der Ahorn bislang weniger Probleme mit ihm zu haben“, so Bettin.

„Müssen über Rodungen nachdenken“

Längst steuern die Stadtförster deshalb bereits gegen. Pflanzen Eichen an, wo Windwurf Bäume niedergerissen und Lücken ins Blätterdach geschlagen hat. Damit die Sprösslinge genug Licht bekommen, werden die flinken Ahorne wie auch Brennnesseln regelmäßig dort weggeschnitten, wo Eichen gepflanzt wurden. „Wir sind allerdings nicht sicher, ob das ausreicht, um die Eiche hier zu halten“, so Bettin. „Vielleicht muss man künftig auch über künstliche Rodungen zugunsten der Eiche nachdenken.“

Künstliche Rodungen? Für Eichen muss in der Eilenriede möglicherweise Platz geschaffen werden. Quelle: Florian Petrow

Die Ahorne am Wegesrand und an anderen Stellen, an denen sie nicht stören, lassen die Förster aber vorerst stehen. „Der Ahorn wächst zwar schnell, nach 60 Jahren verlangsamt er aber sein Tempo.“ Dann schlage wiederum die Stunde der Buche, die als extrem schattentolerant gilt, unter dem Blätterdach der Ahorn-Jungbäume heranwächst und diesen im „jugendlichen Alter“ von 60 Jahren überholt und schließlich verdrängt. „Wir können uns auf diesen natürlichen Prozess in großen Teilen des Stadtwaldes verlassen.“

Die viel schlimmere Bedrohung: die Brombeere

Eine echte Bedrohung sieht der Förster in den massenweise auftretenden Ahornen also nicht. Seine flächendeckende Ausbreitung kann zunächst sogar recht nützlich sein – gegen eine viel größere Gefahr: die Träufelspitzen-Brombeere.

Sie breitet sich überall aus und verdrängt auch das Buschwindröschen: die Träufelspitzen-Brombeere Quelle: Florian Petrow

Die heimische Pflanze hat sich in den vergangenen Jahren extrem in der Eilenriede ausgebreitet, bedeckt inzwischen 50 Prozent des Waldbodens. „Und im Gegensatz zum Ahorn ist die Brombeere problematisch, weil sie wintergrün ist“, so Bettin. Dadurch nimmt sie nicht nur dem kleinen Baumnachwuchs das Licht, sondern auch der gesamten krautigen Vegetation, die sich ausbreitet, wenn die Laubbäume nackt sind. Besonders schade ist es um das schöne Buschwindröschen und die anderen Frühblüher, denen die Beere das Licht nimmt.

Der Klimawandel hat auch an dieser Ausbreitung seinen Anteil: „Durch die zunehmend milden Winter ist die Brombeere fast immer im Wachstum“, so der Stadtförster. Zudem fördere der Stadtverkehr ihr Vorkommen: Im Gegensatz zu anderen Pflanzen liebt die Brombeere Stickstoff.

Ausbreitung ist kaum zu stoppen

Beizukommen ist dem Kraut dagegen kaum: „Wir bekämpfen sie in Teilen mit Freischneidern, oder mit ehrenamtlichen Helfern von Naturschutzbünden, die sie samt Wurzel herausziehen“, so Bettin weiter. „Gift sprühen ist nach unseren Zertifikaten jedoch verboten im Wald. Das gäbe es nur auf Anordnung des Ministeriums.“

Deshalb freue man sich wiederum über die schnelle Ausbreitung des Ahorns. Er ist ein natürlicher Helfer gegen die Träufelspitzen-Pflanze, erklärt Bettin. „Wenn er schnell und dicht wächst, lässt er der Brombeere unter sich keine Chance.“ Und das hilft wiederum der Vielfalt in der Eilenriede.

Trockene Bäume: Herbstlaub im Hochsommer

Von Simon Polreich