Hannover

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls: Dabei geht es um den Zusammenstoß eines VW Golf Plus mit einer Stadtbahnlinie 10 in Ahlem am Montagnachmittag, 02. August gegen 15.50 Uhr. Dabei wurden der Pkw-Fahrer (54) und auch die Stadtbahnfahrerin (47) leicht verletzt.

Laut Verkehrsunfalldienst fuhr die Linie 10 stadtauswärts in Richtung der Endhaltestelle Ahlem parallel zur Straße „Zum Schleusengrund“ und querte die Carlo-Schmid-Allee nördlich der Kreuzung Heisterbergallee. Dort kollidierte sie mit dem VW Golf Plus, der von der südlichen Carlo-Schmid-Allee kommend in Richtung der Wunstorfer Landstraße fuhr. Schaden: etwa 60.000 Euro.

Was war mit der Ampelschaltung?

Für die Klärung des Unfalls ist insbesondere die Ampelschaltung an der Kreuzung Carlo-Schmid-Allee / Heisterbergallee / Zum Schleusengrund von Bedeutung, meinen die Experten des Unfalldienstes. Wer zu dem Zeitpunkt in der Nähe war und Angaben machen kann, möge sich beim Verkehrsunfalldienst unter der 0511/109-1888 melden.

Von Petra Rückerl