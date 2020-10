Hannover

Ab dem kommenden Jahr will Abfallentsorger Aha den „blauen Sack“ oder den Behälter mit Altpapier in den Kommunen des Umlandes nur noch alle 14 Tage abholen. Eine Umstellung ist ab dem 12. April 2021 nach Ostern geplant. In der Stadt erfolgt die Umstellung zum 1. Januar 2022. Das hat der Abfallwirtschaftsausschuss der Region am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen. Gewerbliches Altpapier ist von der neuen Regelung nicht betroffen. Aha begründet die Umstellung für die Privathaushalte mit Kostenersparnis, da Altpapier seit Jahren einem Preisverfall unterliege.

Eine Ausnahme wie derzeit für die Abfuhr der Verkaufsverpackungen im gelben Sack für die hannoverschen Stadtteile Linden-Mitte und -Nord, List, Oststadt und Südstadt soll es demnach nicht geben. „Sollte sich nach der Umstellung herausstellen, dass eine Abholung in den dicht besiedelten Stadtteilen alle zwei Wochen zu lange ist, werden wir darauf reagieren“, so die Unternehmenssprecherin.

Diese Entscheidung beeinflusst sehr wahrscheinlich auch die künftige Abfuhr der Verkaufsverpackungen, die von „ Gelber Sack“ auf „Gelbe Tonne“ umgestellt werden soll: Laut Beschlussvorlage dafür soll der Abfuhrrhythmus an den des Altpapier gebunden sein – also dann 14-täglich. In der Landeshauptstadt wird der gelbe Sack in den genannten Stadtteilen bislang wie im Umland wöchentlich abgeholt. Die Gelbe Tonne soll in Hannover ab 2023, im Umland ab 2025 das Sammelbehältnis für die Verkaufsverpackungen sein.

Durch Umstellung ergeben sich 1,5 Millionen Euro Einsparung

Aha hat errechnet, dass ohne eine Veränderung des Abfuhr-Rhythmus die Abfuhrkapazitäten in der Region um 3,5 Fahrzeuge steigen würden, da das Umland weiter wächst und deshalb weiter Baugebiete ausgewiesen oder Bauverdichtungen stattfinden würden. Durch die Umstellung können, neben der nicht-getätigten Aufstockung der Ressourcen, weitere 1,5 Fahrzeuge eingespart werden, so Aha. Hierdurch seien Einsparungen in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro möglich, teilte das Unternehmen weiter mit. Würde man den Rhythmus nicht verändern, ergäben sich 2021 Kosten für die Altpapier-Abholung in Höhe von gut 10,5 Millionen Euro. Durch die neue 14-Tage-Abholung beliefen sich die Kosten dann auf gut neun Millionen Euro. Unter Abzug der Erlöse durch das Altpapier rechnet Aha 2021 mit einer Unterdeckung von 5,1 Millionen Euro.

Den Umstellungswunsch beim Altpapier begründet Aha unter anderem damit, dass man festgestellt habe, dass Altpapier etwa in der Stadt Hannover überwiegend zu Abholterminen für Verkaufsverpackungen (also Gelber Sack) bereitgestellt werde und an den anderen Terminen deutlich weniger abzuholen sei. Ähnlich sei es im Umland, wo es mit der 14-täglichen Restmüllabfuhr einhergehe. Das zeige, dass eine Altpapierabfuhr alle 14 Tage ausreichen würde; zudem sei Altpapier geruchsneutral und gut lagerfähig. Die Umstellung würde auch helfen, Kosten zu sparen – das sei wichtig, da die Preise für Altpapier seit Jahren sinken würden und so zunehmend die Gebührensituation negativ beeinflusst werde.

Im Gegenzug soll die Leerung der sogenannten Wertstoffinseln (wo neben Papier auch Glas und meist Textilien gesammelt werden) häufiger erfolgen. Durch den geringeren Abfuhrtakt gewinne man nicht nur Freiheiten bei der Verteilung und Besetzung der Abfuhrkapazitäten – es könnten auch deutlich weniger Kilometer zu fahren sein, Aha schätzt das Sparpotenzial auf bis zu 40 Prozent – das helfe, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

