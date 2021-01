Hannover

Kaum etwas bringt das Gefühl von Weihnachten mehr in die eigenen vier Wände als der Tannenbaum. Unverwechselbar duftend, mit bunten Kugeln und Lichterketten geschmückt, macht er nicht nur Kinder glücklich, die dadrunter ihre Geschenke finden. Doch sind die Festtage vorbei, geht es dem Baum an die Nadeln. Ausgedient findet er sich am Ende am Straßenrand wieder – als Teil eines großen grünen Haufens mit zig anderen Tannen und Fichten.

An mehr als 200 Sammelplätzen im Stadtgebiet von Hannover können die alten Weihnachtsbäume abgelegt werden. Die Müllabfuhr des kommunalen Abfalldienstleisters Aha sammelt die Fichten und Tannen später ein und entsorgt sie. „Ein echter Knochenjob“, berichtet Abfallwerker Anestis Pantelidis. Mit Kollege Frank Plotzki kümmerte er sich am Mittwochmittag um den mannshohen und etwa zehn Meter breiten Baumberg am Wedekindplatz in der List.

Wildes Ablegen: „Einfach unverantwortlich und respektlos“

Immer wieder der gleiche kräftezehrende Ablauf. Einzelne Bäume aus der Masse ziehen, zum Sperrmüll-Lkw tragen und auf die Ladefläche hieven. „Da merkt man abends schon, was man gemacht hat“, sagt Plotzki. Besonders anstrengend: „Viele schmeißen die Bäume einfach hin“, so sein Kollege: „Dadurch verkeilen sich die Bäume und sind schwerer zu packen.“ Regnerisches Wetter – wie an diesem Tag – mache das Holz zudem noch glitschig.

Knochenjob: Die Aha-Abfallwerker Anestis Pantelidis (r.) und Frank Plotzki befreiten am Mittwoch den Wedekindplatz (List) von Tannenbäumen. Quelle: Christian Behrens

Häufiges Problem ist auch noch immer das wilde Entsorgen von Tannenbäumen, das im übrigen als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Pantelidis ärgert sich über die Ignoranz: „Wir arbeiten hart, um die Stadt sauber zu halten. Das ist einfach unverantwortlich und respektlos.“ Auch an den Sammelstellen gilt zu beachten: Hausmüll, Lametta, Weihnachtskugeln oder kleingeschnittene Bäume in Plastiktüten haben dort nichts verloren.

Bis alle Bäume einer Sammelstelle im Müllfahrzeug gelandet sind, dauere es bis zu 30 Minuten, berichtet Thomas Loges, stellvertretender Leiter der Betriebsstätte in der Karl-Wiechert-Allee. „Danach fegen wir die Stellen noch grob. Die Endreinigung übernimmt am Ende die Straßenreinigung.“

Wegen Corona „bis zu 30 Tonnen mehr“ Tannenbäume

Sowohl im Umland als auch in der Stadt sammelte Aha im vergangenen Jahr jeweils 500 Tonnen alte Weihnachtsbäume ein. Und in diesem Januar? „Definitiv mehr“, sagt Loges und glaubt den Grund zu kennen: „Wegen Corona waren die Leute mehr zu Hause und haben sich einen Baum geholt.“ Manche Baumärkte hätten wegen des Lockdowns zudem Tannenbäume verschenkt. Er schätzt: „In der Stadt könnten es in diesem Jahr schon bis zu 30 Tonnen mehr werden.“ Auch aktuell mache sich der Lockdown bemerkbar: „Die Straßen sind ziemlich zugeparkt. Das erschwert unsere Arbeit.“

Kleingemacht: Auf der Deponie in Lahe werden die alten Weihnachtsbäume geschreddert. Quelle: Christian Behrens

Noch bis zum 22. Januar sind täglich sechs Sperrmülllaster in der Stadt unterwegs. Pro Fahrzeug und Tour transportiert Aha etwa 5,5 Tonnen Bäume. Diese werden anschließend auf einer von drei Mülldeponien abgeladen, wie zum Beispiel in Lahe. Dort angekommen, wird das volle Müllfahrzeug zunächst gewogen. Anschließend werden die alten Bäume abgeladen, gehäuft, mit einem Radlader häppchenweise in einen Schredder gegeben und später kompostiert.

Von Jens Strube