Hannover

Wer Spermüll-Abfuhrtermine vereinbaren oder Abfallbehälter bestellen möchte, muss das nicht mehr per E-Mail tun. Denn die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) hat am Montag in der Innenstadt ein Kundencenter eröffnet. Direkt am Platz der Weltausstellung, im ersten Stock des Üstra-Kundencenters.

Warum persönlicher Kontakt so wichtig ist

Vorher mussten Aha-Kunden zur Zentrale in Groß-Buchholz fahren oder ihre Anliegen telefonisch sowie per E-Mail klären. „Besonders für alte Menschen war das oft ein Problem“, weiß Kundenberater Bernd Mehrstedt, der seit Montag einen neuen Arbeitsort hat. „Auch mit nicht-deutschsprachigen Kunden war es am Telefon oft schwierig. Im persönlichen Kontakt können wir jetzt zumindest etwas aufmalen oder mit Händen und Füßen kommunizieren.“

Warum das Kundencenter erst jetzt eröffnet wurde? „Es sind neue Ressourcen im Unternehmen entstanden, die haben wir jetzt an dieser Stelle investiert“, so Geschäftsführer Thomas Schwarz. „Und wir sind sehr dankbar, dass wir den Platz über dem Üstra-Kundencenter bekommen haben.“

Ein Versuch

Für Aha ist das neue Kundencenter ein Versuch, befristet auf zwei Jahre. „Wir sind gespannt, welche Überraschungen die Kunden mitbringen – oder ob überhaupt viele kommen“, so Mehrstedt. Vorbereitet ist er auf die typischen Anliegen, die er auch in der Kundenhotline geklärt hat: Warum der der Müllwagen noch nicht da war, welches Abfallvolumen zum Haushalt passt, wo der richtige Behälterstandplatz ist oder wann der Elektroschrott abgeholt werden kann.

Das Kundencenter hat ab sofort von Montags bis donnerstags von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet, freitags bis 15 Uhr. Die Beratungsstelle an der Karl-Wiechert-Allee bleibt weiterhin geöffnet.

Von Josina Kelz