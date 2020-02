Polizei nimmt aggressiven Schwarzfahrer im Hauptbahnhof fest

Hannover

Bundespolizisten haben am späten Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof einen aggressiven Schwarzfahrer festgesetzt. Gegen den 20-jährigen Somalier waren in den vergangenen zwei Monaten bereits mehr als zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft ließ ihn zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens in Haft nehmen.

Bei seiner Festnahme war der Mann betrunken, er hatte 1,6 Promille. Er war von den Beamten auf der Wache überprüft worden, da er sich nicht hatte ausweisen können. Dabei stellten sie fest, dass allein die Bundespolizei zehnmal gegen ihn unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen, Nötigung, Widerstands und Hausfriedensbruch ermittelt hatte. Auch bei anderen Behörden werden Ermittlungen gegen den Mann geführt.

Laut Bundespolizei verhielt sich der Somalier sehr aggressiv. Er habe in der Zelle randaliert und sich permanent über die strafprozessualen Maßnahmen beschwert, so Sprecher Martin Ackert.

