Professor Paul Becher, Direktor des Instituts für Virologie an der Tierärztlichen Hochschule, erklärt im NP-Interview, was die Afrikanische Schweinepest so gefährlich macht.

Was ist der Unterschied zwischen der klassischen und der Afrikanischen Schweinepest?

Es handelt sich um unterschiedliche Erreger, da gibt es überhaupt keine Verwandtschaft. Klassische Schweinepest wird durch RNA-Viren verursacht, die afrikanische Schweinepest durch DNA-Viren. Pocken- oder Herpesviren etwa sind auch DNA-Viren. Sie heißen beide Schweinepest, weil sie zu sehr ähnlichen Erkrankungen führen. Beide Krankheitsbilder werden in ihrer klassischen Ausprägung durch innere und auch äußere Hautblutungen bestimmt und einer hohen Sterblichkeit. Bei der klassischen Schweinepest sind allerdings seit 30 bis 40 Jahren zunehmend Virusstämme unterwegs, die eine mildere Erkrankung mit sich bringen.

Ist die Afrikanische Schweinepest denn gefährlicher?

Nein, sie ist drastischer bei der Sterblichkeit. Aber beide Erkrankungen sind schlimm für das Schwein und beide beinhalten eine hohe Seuchengefahr.

Gibt es Medikamente oder muss grundsätzlich eine ganze Kohorte geschlachtet werden, wenn ein Tier infiziert ist?

Ja, das trifft zu. Es gibt keine zugelassenen Medikamente, und es gibt sogar ein Therapieverbot. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass man Tiere, die an Schweinepest – und auch einigen anderen Tierseuchen – erkrankt sind, nicht behandeln darf. Denn infizierte Tiere scheiden weiter die Erreger aus.

Afrikanische Schweinepest – die Pandemie im Tierreich

Für die Schweinebauern ist das natürlich eine Katastrophe?

Das kann man sagen. Man muss beide Erkrankungen im globalen Kontext sehen. Das Seuchengeschehen in Deutschland mit der Afrikanischen Schweinepest spielt sich überwiegend bei Wildschweinen ab, auf Hausschweine gab es nur sehr wenige Übertragungen. Betroffen waren nur kleinere Bestände. Aber nachdem es im Wildschwein in Deutschland nachgewiesen war, dauerte es keine 48 Stunden, da haben die ersten Länder den Import von deutschem Schweinefleisch gestoppt. Wenn Abnehmer wie China plötzlich wegbrechen, dann wirkt sich das aus auf den Markt aus.

Wie kam die Afrikanische Schweinepest zu uns?

Die Afrikanische Schweinepest ist seit mehreren Jahren DIE Pandemie im Tierreich – was für uns Corona ist, ist für Schweine diese Seuche. Bis etwa 2007 gab es kein großes Problem in Europa. Der Seuchenzug ging über den Kaukasus, Georgien, Armenien, die Russische Föderation, 2014 erreichte sie Polen und die baltischen Staaten. Seitdem hat der Infektionsdruck in den europäischen Ländern stetig zugenommen und die Seuche trat in Rumänien, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, zwischendurch auch Belgien auf, vor drei Jahren kam sie nach China – und verbreitete sich danach schnell in weitere asiatische Länder. Wir haben es seit September 2020.

Die Wildschweine übertragen das Virus. Kann auch der Mensch als Überträger dienen?

Der Mensch ist nicht empfänglich für das Virus, aber wenn er in Kontakt mit virushaltigen Körperflüssigkeiten oder Materialien kommt, dann ist es möglich, dass er als Überträger dient, ohne selbst zu erkranken. Im Blut sind hohe Erregermengen der Afrikanischen Schweinepest vorhanden, die können sich lange halten. Es gibt dazu entsprechende Untersuchungen: Wenn man Blut im Kühlschrank aufbewahrt, ist es nach mehr als einem Jahr noch infektiös. Es gab Untersuchungen mit Serrano-Schinken, bei Raumtemperaturen war das Virus noch viele Monate nachweisbar. Auch im Kot kann es zwei bis drei Monate, abhängig von der Temperatur, überleben.

Hohe Dichte an Wildschweinen

Was begünstigt das Virus?

Die Seuche hat sich im Wildschwein festgesetzt, wir haben eine hohe Dichte an Wildschweinen. Auch deswegen wird Wildschwein gezielt vermehrt bejagt.

Kann man denn feststellen, ob das Wildschweinfleisch kontaminiert ist?

Da muss man trennen, ob es sich um Wildschweine handelt, die aus einem Schweinepest-Gebiet kommen. In dem Fall wird es nicht mehr vermarktet. In Niedersachsen gibt es aktuell keine Hinweise auf die Afrikanische Schweinepest, da wird auch keine Untersuchung von jedem erlegten Wild gemacht. Aber im Sinne eines Monitorings werden in Deutschland jährlich viele tausend Wildschweine auf die klassische und Afrikanische Schweinepest untersucht.

Wie ist der Stand der Forschung bei Schweinepest und Afrikanischer Schweinepest. Wird es irgendwann einen Impfstoff geben?

Für die klassische Schweinepest gibt es schon lange gut wirksame Impfstoffe. In der EU ist seit mehr als 30 Jahren die prophylaktische Impfung verboten, man kann aber eine orale Immunisierung mit Impfködern bei den Wildschweinen einsetzen. Das Konzept ist durchaus erfolgreich: Die EU ist seit mehreren Jahren frei von der klassischen Schweinepest. Für die Afrikanischen Schweinepest gibt es zwar Impfstoffkandidaten, aber weltweit keinen zugelassenen Impfstoff. Man muss mit Erregern leben, ähnlich wie wir mit dem Coronavirus und anderen Viren.

Warum ist die prophylaktische Impfung in der EU verboten?

Da geht es um einheitliche Spielregeln der Seuchenbekämpfung, man wollte einen gemeinsamen Markt haben. Wenn ein Staat mit herkömmlichen Impfstoffen gegen die klassische Schweinepest impft, kann man geimpfte Tiere nicht von infizierten Tieren unterscheiden. Geimpfte Tiere können andere Tiere immer noch anstecken. Würden wir dies machen, wären wir raus aus dem internationalen Schweinefleischmarkt.

Ist der Eindruck falsch oder gibt es immer mehr Tierseuchen?

Tierseuchen gibt es schon lange. Etwa die Maul- und Klauenseuche oder die durch Impfungen inzwischen getilgte Rinderpest gab es schon vor vielen Hundert Jahren. Im Bereich der Nutz- und Haustiere gibt es nicht mehr Seuchen als früher. Wir haben aber durch mehr Globalisierung, Reiseverkehr und internationalen Handel mehr Kontakt mit Viren, das sehen wir auch an den Grippeviren und den Coronaviren.

