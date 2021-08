Hannover

Wenn Rahmad (19) aus Hannover an das Land denkt, in dem er geboren ist, in dem seine Mutter (51), sein Vater (65), sein kleiner Bruder (11) und sechs Schwestern zwischen 18 bis 25 Jahre jetzt noch leben, dann wechseln sich Traurigkeit, Verzweiflung und Wut in dem jungen Mann ab. Und dann ist da eine riesengroße Sorge, wie seine Angehörigen das erneute Taliban-Regime überleben können.

Rahmad war im Alter von 12 Jahren in Afghanistan gekidnappt worden, „ich weiß nicht, von wem“. Seine Stimme bricht hier, die Erinnerungen sind heftig, das Trauma sitzt tief. Er flüchtete danach „über den Landweg und auch das Meer“, lebte erst drei Jahre in Dänemark, dann kam er nach Deutschland. In Sicherheit.

Rahmads Schwestern im Heimatland werden eingesperrt

Der 19-Jährige, im dritten Lehrjahr Bauzeichner, will nach Abschluss seiner Ausbildung Architektur studieren – wie sein Vater. Studieren wie seine Mutter, eine Lehrerin, und wie drei seiner Schwestern. „Ich bin zu einer Zeit geboren worden, als die Taliban weg waren, wir gingen alle zur Schule, meine Schwestern auch, die haben Berufe“, erzählt er. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die eingesperrt leben sollen. Das ist doch total krass.“

Flucht ohne Perspektive

Erst einmal geht es um das nackte Überleben. Der Vater hatte mit den ISAF-Einsatztruppen gearbeitet, einer internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe unter NATO-Führung während des Krieges in Afghanistan von 2001 bis 2014. „Das dürfen die Taliban nicht herausfinden“, sagt Rahmad. Bevor sie jetzt nach Kabul flüchteten, war die Familie - die zu einer der Minderheiten im Land gehört - bereits in eine „andere Provinz geflohen, wo keiner sie kannte“. Der Vater hatte sein Haus vermietet, legte die Summe für eine mögliche Flucht in die Türkei zurück. Doch an das Geld auf der Bank kommt er nicht mehr, weil alles dicht ist, seit die Taliban in die afghanische Hauptstadt einmarschierten. „Die leben nun in einer kleinen Mietwohnung, haben kein Geld und kommen nicht raus“, erzählt Rahmad. „Selbst wenn sie versuchen würden, in ein Flugzeug zu kommen – der Weg zum Flughafen ist viel zu gefährlich.“

Lehrerin: Taliban bringen Frauen die Steinzeit zurück

Shafiqa Hassan hat drei Tage nichts essen können, saß diese Tage vor dem Fernseher und Computer, schaute entsetzt auf die Bilder und Nachrichten aus ihrem Heimatland Afghanistan. „Ich habe drei Tage um die Frauen geweint“, sagt Shafiqa Hassan. Die 65-Jährige lebt seit 25 Jahren in Deutschland, ist aber immer wieder ins Land am Hindukusch geflogen, um dort soziale Arbeit für Frauen zu leisten. Etwa Werkstätten inklusive Nähkurse aufzubauen, damit die Afghaninnen dort eigenes Geld verdienen. Wie zuletzt in Dschalalabad, wo ihr Mann als Professor an der Universität und Chirurg noch arbeitet. Die Geschichtslehrerin und vierfache Mutter wollte vor allem die Mädchen und Frauen unterstützen, die auch in den vergangenen 20 Jahren nicht besonders emanzipiert sein durften. „Aber jetzt bringen die Taliban den Frauen wieder die Steinzeit zurück, sie werden entmachtet, alle Rechte werden zurückgenommen.“

Das bedeutet auch Gefahr für Leib und Leben. Die ersten Opfer gibt es bereits, „Frauen, die nicht verheiratet sind, werden mit Taliban zwangsverheiratet“. Quasi legalisierte Vergewaltigungen von jungen Menschen, die möglicherweise Universitätsprofessorinnen hätten werden können. Oder einfach glückliche Menschen mit universellen Rechten wie andere auch. „Die Frauen dürfen ohne Hidschab nicht raus, die Witwen dürfen gar nicht mehr auf die Straße“, berichtet Shafiqa Hassan weiter. Wie sie überleben sollen, interessiert die selbsternannten Gotteskrieger nicht. Dass sie jetzt versprechen würden, den Frauen nichts anzutun, sei unglaubwürdig, so Hassan, Vorsitzende des Afghanischen Frauennetzvereins in Hannover. „Beim letzten Mal vor 20 Jahren hatten sie den Frauen ihre letzten Rechte genommen, jetzt werden sie das wieder tun“, fürchtet sie.

Dass die Taliban so schnell wieder die Macht an sich reißen konnten, sei kein Zufall, ahnt die Geschichtslehrerin. „Die sind in der Bevölkerung total unbeliebt, die haben da keine Basis. Da wird es eine politische Übereinkunft mit Amerikanern und Armee gegeben haben. Denn die afghanische Armee ist gut ausgebildet und gut bewaffnet.“ Für die US-Amerikaner hat sie nur noch Wut und Enttäuschung übrig. „Die hatten von vornherein ihre eigenen Interesse im Auge, die haben die Afghanen als Werkzeug benutzt und jetzt haben sie die Bevölkerung den Taliban ausgeliefert.“ Die Amerikaner hätten große Verbrechen an den Afghanen begangen.

Aiasha-Hena hat Angst um die Cousinen

Dass ihren drei Cousinen das Verbrechen der Zwangsheirat angetan wird, fürchtet Aiasha-Hena (19) aus Hannover. Mit ihrer Mutter Kamela (65) zittert sie um die 17-Jährige, die gerade ihre Schulausbildung beendet und um die 21-Jährige, die noch drei Semester benötigt, um wie ihre Schwester (23) Juristin zu werden. „Entweder jemand aus der Verwandtschaft heiratet die oder die Taliban werden es tun“, sagt Aiasha-Hena verzweifelt. Dass die 23-Jährige schon in einer Anwaltskanzlei arbeitet, werde ihr nichts nützen. „Wir suchen dringend nach Möglichkeiten, meine Cousinen aus Kabul rauszuholen.“ Erst vor einem Monat sei deren liberale Mutter an Covid-19 gestorben, die Verwandtschaft aus der väterlichen Linie sei leider eher konservativ, diese würden nichts davon halten, dass die Frauen gebildet seien. „Die drei stehen ganz allein da, die sind in einer Sackgasse. Für die zählt jetzt jede Sekunde.“

Fürchtet sich um ihre Cousinen: Die 19-jährige Aiasha-Hena hofft, dass ihre Familienmitglieder aus Kabul flüchten können. Quelle: Privat

Den Taliban trauen die beiden emanzipierten Frauen aus Hannover alles zu. Ihren Versprechen, den Frauen nichts zu tun, glauben sie nicht. Zumal es auch sprachliche Probleme gibt. „Das sind zum Großteil gar keine Afghanen, die sprechen Urdu, also wie Pakistaner“, berichtet Kamela. Die 65-Jährige Medizinerin und Entwicklungshelferin ist sich sicher: „Wenn sich Menschen wie jetzt an Flugzeuge im Abflug klammern und damit in Todesgefahr begeben, dann habe sie einen Grund dafür“, sagt sie und verweist auf die dramatischen Szenen am Flughafen von Kabul.

Kamela musste vor elf Jahren aus Afghanistan flüchten und fürchtet nun um ihre drei Nichten. Quelle: Privat

Kamela hatte bis vor elf Jahren in Afghanistan gelebt, bevor sie vor der auch dort schon gewalttätigen Männergesellschaft geflüchtet ist. „Sie setzte sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein, fuhr von Dorf zu Dorf, klärte die Menschen auf, warum Bildung so wichtig ist“, berichtet ihre Tochter Aiasha-Hena. Dadurch habe sie sich Feinde gemacht, in Deutschland können die beiden Frauen nun sicher leben. Die 19-Jährige möchte nach ihrem Abitur Wirtschaft studieren und sich politisch betätigen, für eine bessere Welt arbeiten. „Das hätte ich auch gern in Afghanistan gemacht, aber das wird mit den Taliban nicht möglich sein.“

Von Petra Rückerl