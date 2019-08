HANNOVER

Mit einer salomonischen Entscheidung hat der Regionsausschuss die Entscheidung der Regionsversammlung übertragen. Am 24. September wird die Versammlung entscheiden, ob ein AfD-Politiker an einer Delegationsreise nach Israel teilnehmen darf. Eine große Mehrheit gegen die AfD ist sicher.

Was sich nach einer Petitesse anhört, ist von äußerst großem symbolischen Wert. Seit fast 40 Jahren unterhält die Region (früher Landkreis Hannover) eine Partnerschaft mit der Region Unter-Galiläa ( Israel). „Diese gute Partnerschaft und die Delegationsreise sind sehr wichtig für uns, wir wollen sie unter keinen Umständen belasten“, so Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD).

Staat Israel gegen AfD-Politiker

Er hatte der Politik vorgeschlagen, dass die AfD zu Hause bleiben muss. Denn Äußerungen von AfD-Spitzenpolitikern wie Alexander Gauland und Björn Höcke seien in der Partei unwidersprochen geblieben. Gauland hatte die Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945) als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnet. Höcke hatte das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ betitelt.

In den vergangenen Monaten hatte der Staat Israel Empfänge und Programme bei offiziellen Delegationen abgesagt, weil AfD-Politiker dabei waren. „Es besteht deshalb die konkrete Gefahr, dass die Delegationsreise im November nicht wie geplant stattfinden kann“, meint Jagau.

Kein Repräsentanzrecht der Fraktionen

Die AfD kündigte am Dienstag rechtliche Schritte an, falls die Regionsversammlung gegen die Partei stimmen sollte. Detlev Ulrich Aders ( AfD): „Hier werden aus politischem Kalkül grundlegende Mitwirkungsrechte entzogen, um die AfD in der Öffentlichkeit zu stigmatisieren.“

CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek weist diesen Vorwurf zurück. „Es geht nur um die Israel-Reise.“ Bei all anderen Delegationsreisen seien AfD-Politiker dabei gewesen. Die AfD sei bekannt für ihre kruden Äußerungen zur Deutschen Geschichte. Mit dem Beschluss setze man ein Zeichen für das gute Verhältnis zur israelischen Partnerregion.

Der Regionspräsident weist darauf hin, dass es kein Repräsentanzrecht der Fraktionen bei der Delegationsreise gebe. Die Einladung sei für neun Regionspolitiker ausgesprochen worden. Über die Zusammensetzung entscheide der Regionsausschuss. In diesem Fall nun die Regionsversammlung. Insofern dürfte auch eine Klage der AfD ins Leere laufen.

Von Thomas Nagel