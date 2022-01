Eine Mahnwache der AfD vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover hat am Mittwochabend Gegendemonstranten auf den Plan gerufen. Beide Versammlungen fanden in unmittelbarer Nähe statt und wurden von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Als Abgeordnete aus dem Landtag kamen, gab es Pfiffe.