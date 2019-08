Hannover

Hochgewachsen und schlank, meist sachlich, vielleicht ein bisschen spröde, aber auch energisch – Joachim Wundrak macht eine gute Figur. Der 64-jährige Kandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover ist für seine Partei ein Glücksfall in ihrem steten Kampf gegen das rechtsradikale Image.

Ein Aushängeschild zumindest. Was sich dahinter verbergen mag, muss sich zeigen. Knapp zwei Stunden dauerte die Pressekonferenz am Donnerstag in Hannover, bei der er seinen Wahlkampf startete. Ungewöhnlich lang. Wirkliche Klarheit verschaffte sie nicht.

Der zweifache Vater und fünffache Großvater macht auf Familienmensch, betont seinen Konservatismus. Lange habe er überlegt, sich von der AfD aufs Kandidatenschild heben zu lassen. Dann habe das Pflichtgefühl gesiegt, betont der ehemalige Soldat. Wem hätte er es, bei den Ausgrenzungen, denen die AfD ausgesetzt ist, sonst zumuten können? Da spiegelt sich auch das Bild der Partei als Opfer der Medien.

Wundrak distanziert sich von Rechtsextremen

Der Dreisternegeneral a. D. war 44 Jahre bei der Bundeswehr. Er nennt sich selbst liberal, beruft sich auf Kant und schätzt die bürgerliche Freiheit als hohes Gut. Auch der Sozialstaat ist ihm wichtig, der aber an Grenzen stoße, wo er ausgenutzt werde, und auch da, wo der Staat seine Bürger ausnutze. Wobei die Nähe des ehemaligen CDU-Mitglieds aufschimmert zu den umstrittenen Äußerungen des AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland, der das Volk gern als Opfer eines ominösen Systems beschreibt.

Wundrak zeigt sich offen für Gespräche nach allen Seiten. „Ich habe keine Berührungsängste“, betont er. Auch nicht zur rechtsradikalen Szene? An der Demonstration der AfD vergangenen Sonnabend in Hannover nahmen mehrere bekannte Rechtsextreme teil, auch Doris von Sayn Wittgenstein war dabei, die erst danach als Landeschefin der AfD in Schleswig-Holstein abgesetzt wurde.

TEILNEHMER: Der bekannte Rechtsextreme Gerd U. am Sonnabend bei der AfD-Demo in Hannover. Quelle: Morchner

In den sozialen Medien kursiert ein Foto, das Wundrak neben einem Mann zeigt, der auf seiner Kutte eine Ordalsrune trägt, die innerhalb der Bundeswehr sogar strafbar ist. Man könne ja nicht kontrollieren, wer alles an einer öffentlichen Demonstration teilnehme, entgegnet der Generalleutnant a.D, „und ich schaue auch nicht jedem auf den Knopf.“ Immerhin: „Ich bin gegen jede Form von Extremismus und möchte nicht, das Rechtsradikale an unseren Veranstaltungen teilnehmen“, betont er.

Dennoch bleibt die Frage, warum sich Rechtsradikale offensichtlich von Veranstaltungen der AfD angezogen fühlen. Auch wenn es im angelaufenen Wahlkampf um Kommunalpolitik geht, spielt bei der AfD die ideologische Orientierung, wie sie auf Bundesebene zum Ausdruck kommt, eine wesentliche Rolle.

Souveräner Nationalstaat

Auch Wundrak steht für einen souveränen Nationalstaat, dessen Souveränität er zunehmend durch internationale Verflechtungen etwa in der EU bedroht sieht. Er spricht von dem „System in Brüssel“, das nicht ausreichend demokratisch legitimiert nationale Entscheidungen bestimme. Wie bei der Migrationsproblematik: „Ein Staat, ein Nation entscheidet über seine Grenzen – und darüber, wer hinein darf.“ Eine Staat eben, nicht viele andere, so sein Standpunkt. Eine Absage an die Internationalisierung der Politik.

Zurück zur Kommunalpolitik: In der Problembenennung unterscheidet er sich kaum von seinen Mitbewerbern. Er spricht vom Nachholbedarf im Wohnungsbau, von jahrzehntelangen Versäumnissen bei Schulbau und -sanierung, von problematischen Konzentration von Migrantenkindern in Brennpunktschulen, wofür auch er keine schnelle Lösung parat habe. Wie andere auch will er den ÖPNV stärken. Den Ausbau der Elektromobiltät indes hält er für eine Farce. „Der moderne Dieselmotor ist das umweltschonendste Verfahren“, sagt er. Die vorgegebenen Grenzwerte seien wie auch die Standorte der Messstationen strittig, und gegen ein etwaiges Fahrverbot könne man gerichtlich angehen.

Aufrüstung des städtischen Ordnungsdienstes

Sicherheit und Ordnung ist ihm ein wichtiger Schwerpunkt, darin zentral der Kampf gegen Verwahrlosung. „Das geht nicht nur mit Sozialarbeitern“, betont er. Die Einführung eines städtischen Ordnungsdienstes begrüße er ausdrücklich, doch sieht er deutlichen Ausbaubedarf. Mehr Personal, dessen Kompetenzen den „maximalen gesetzlichen Rahmen ausnutzen“, und mit Schutzwesten und Reizgas aufgerüstet werden sollte. Zum Selbstschutz.

Den Filzvorwürfen im Rathaus würde mit einer „sauberen Analyse“ begegnen wollen. „Ich würde gemeinsam mit der Verwaltung alles tun, damit dieser Vorwurf aus der Welt kommt.“ Landeschefin Dana Guth ergänzt: „Und wenn diese Vorwürfe berechtigt sind, auch durchgreifen.“ Wundrak verweist dabei auf seine Truppenerfahrung: „Man führt klare Gespräche. Sollte sich herausstellen, dass ein Angestellter nicht für das Wohl Hannovers arbeitet, muss man Konsequenzen ziehen.“

Von Andreas Krasselt